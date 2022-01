La mélancolie à l’honneur dans les séries

"Afterlife" fait son retour

D’une justesse bouleversante et avec beaucoup de simplicité, ils proposaient un aperçu de la vie de Rue (une interprétation remarquée de Zandaya et Jules (Hunter Schafer), les deux protagonistes de la série que nous avions laissés un an plus tôt, unis par un amour dévorant et leurs démons respectifs. La deuxième saison d’"Euphoria" démarrera en même temps qu’aux États-Unis, dimanche à 3h50 sur Betv, puis le lendemain à 20h30 pour les plus raisonnables.