La mondialisation, ce nouveau Satan

Betv nous emmène en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des forêts denses, un peuple fier, des traditions ancestrales? Pas seulement. Depuis 2009, ExxonMobil a jeté son dévolu sur la région et lancé le plus ambitieux projet économique de tout le Pacifique (19 milliards de dollars, tout de même): l’extraction du gaz, destiné à approvisionner la Chine et le Japon. Résultat des courses: bonheur des populations, retombées nombreuses, paix dans les ménages? Tu parles! Sur un terrain déjà miné par des guerres tribales et un système de clans, la modernité est venue souffler sur les braises avec l’haleine de Satan. Aujourd’hui les chefs de famille viennent quémander tour à tour à la grande grille du gigantesque site d’exploitation pour collecter les redevances promises…

Le grand mérite du film, c’est de prendre le temps de nous faire ressentir l’esprit des lieux, la lourdeur, la condescendance aussi – cette scène de fête traditionnelle où les Occidentaux défilent entre les hommes en costume, caméra au poing, comme autant de fantômes… À travers les aléas d’une famille qui attend son tour et qui regrette d’avoir cédé sa terre ancestrale, on revisite avec effroi le temps où l’Occident achetait des continents entiers avec du verre coloré et des promesses. Distribuant finalement l’asservissement, la dépression, la honte de soi. Pourtant nous sommes bien au XXIe siècle… Elle n’est pas jolie, la mondialisation, vue de près. Et elle balaie allègrement tous les principes dont on se gargarise de l’autre côté du globe.