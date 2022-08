"La nuit du 12": "Pourquoi c’est toujours des hommes qui tuent des femmes?"

Voici un polar français dans la meilleure tradition du genre. "La nuit du 12" est envoûtant, et surtout très psychologique. Avec un Bouli Lanners au sommet…

Cannes 2022. Présenté en séance spéciale dans la sélection Cannes Première, un film est sur toutes les lèvres, et connaît le miracle du fameux bouche-à-oreilles – une traînée de poudre qui va de festivalier en critique, d’anonyme en vedette, de cinéphile en cinéphile. Et d’aucuns de murmurer que le meilleur film de la quinzaine n’aura pas droit aux lauriers de la «vraie sélection», l’officielle. Et pour cause, ce n’est ici «que» du polar…

«Que»? Le genre, une fois encore, semble avoir enfermé le film dans une catégorie bien définie. On ne va pas s’extasier devant quelques flics de province qui essaient de résoudre un crime, si ? Alors que le cinéma est sûrement ailleurs? Le cinéma, qu’on se le dise, est partout à la fois. Et surtout ici, dans les méandres des psychologies, dans des paysages alpins aussi grandioses que paralysant, au détour des témoins qui racontent ce qu’ils veulent bien, et surtout qui se racontent eux-mêmes, «à l’insu de leur plein gré»…

Dans «La nuit du 12», Yohan (Bastien Bouillon) est inspecteur de police à la P.J. de Grenoble. Il sait que, tôt ou tard, chaque inspecteur se retrouvera face au crime qui le hantera. Un crime non résolu. Un crime crapuleux, dont on sait tout des victimes, mais rien de l’assassin… «Pourquoi c’est toujours des hommes qui tuent des femmes?» C’est la question que pose son collègue Marceau (Bouli Lanners). La femme, ici, c’est Clara, 22 ans. Quelqu’un l’a aspergée d’essence et l’a brûlée vive, en plein milieu du quartier résidentiel où elle vit depuis toujours. Qui?

Qu’est-ce qui donne un sens à la vie? Qu’est-ce qui fait qu’un soir on bascule de l’autre côté, et même qu’on se fait assassiner?

Il faut prévenir la mère. Il faut interroger les amies. Il faut traîner dans le quartier. Il faut remonter la piste du petit ami officiel, et de l’autre petit ami… Des personnalités se dévoilent petit à petit: celle de Clara, mais aussi celle de Yohan, celle de son collègue Marceau. Qu’est-ce qui donne un sens à la vie? Qu’est-ce qui fait qu’un soir on bascule de l’autre côté, et même qu’on se fait assassiner? Et pour les inspecteurs toujours cette même question qui les hante, et qui ne les lâchera plus: «Pourquoi c’est toujours des hommes qui tuent des femmes?»

Dominik Moll, un ami qui vous veut du bien

A la manœuvre, ce n’est pas un inconnu, mais Dominik Moll, qui nous avait proposé l’un des meilleurs films de l’année 2000. «Harry, un ami qui vous veut du bien» avait même été récompensé par quatre César, dont un pour son réalisateur. On retrouve ici son art de la narration en creux, des faux rythmes, et des personnages qui se dévoilent petit à petit. Avec une mention particulière pour les seconds rôles, qui sonnent tous plus vrais que vrais.

Mais pour que les personnages sonnent juste, il faut un scénario qui fasse de même. Dominik Moll s’est inspiré du livre «18.3, une annnée à la P.J.» de Pauline Guéna (Denoël, 2020), laquelle a partagé le quotidien de la P.J. de Versailles pendant plus d’un an avant de nous livrer cet ouvrage de non fiction.

C’est plus particulièrement 30 pages qui ont frappé le réalisateur, celles qui s’attachaient à une affaire non résolue – mais qui continuait d’obséder son enquêteur, des années après…

Vue en plein écran "La Nuit du 12". ©Fanny de Gouville

Phénomène de l'été 2022

La presse française de s’y est pas trompé: elle a accueilli avec les tous les honneurs le film, sorti dans l’Hexagone à la mi-juillet, jusqu’à en faire un phénomène de l’été. À un moment où le box-office somnole bien souvent, «La nuit du 12» a accumulé les spectateurs, et devrait flirter avec le demi-million, grâce à un indice de satisfaction très élevé.

Et on comprend pourquoi: avec son rythme envoûtant et ses dizaines de «petites gens» à la Simenon, le film provoque cette hypnose où le spectateur aime se laisser glisser. Et surtout il propose, en filigranes, une lecture très moderne de notre monde, un monde dématérialisé par des réseaux qui nous réduisent à une image, un monde larvé dans un violence morne, et toujours plus… féminicide.

Polar "La nuit du 12" Par Dominik Moll Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi,… À voir à partir du mercredi 31 août 2022 Cinémas et séances sur Cinébel Note de L'Echo: