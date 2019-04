La parole s'est libérée, grâce à Dieu

"La perversité suprême, c’est quand ça émane d’un organisme qui prône l’amour et le respect sacré de l’innocence. ‘Laissez venir à moi les petits enfants’, etc. Ici l’Église garde sciemment en son sein la brebis galeuse. Le pape a déclaré récemment une tolérance zéro. Mais les actes ne suivent pas. Il devrait sans doute regarder mon film" , déclarait François Ozon à L’Echo, mercredi passé , à propos de son film qui fait polémique – "Grâce à Dieu".

Victimes en pagaille

Deuxième grand vecteur: le film ne présente pas le parcours d’un protagoniste, mais de trois, quatre, cinq… Melvil Poupaud, que l’on suit au début, va donner le relais à Denis Ménochet ("Inglourious Basterds", "Jusqu’à la garde") en athée plein d’énergie, lequel va le tendre à Swann Arlaud (César 2018 pour "Petit paysan")… Les personnages principaux deviennent secondaires dans l’histoire des autres victimes, au fur et à mesure que s’étoffe le collectif qui les unit. Ce qui donne au film un caractère réaliste, mouvant, voire vertigineux dans sa pluralité: plus on tire sur le fil, plus le nombre de victimes augmente, en arborescence. Comme dans la réalité.