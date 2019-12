La sœur invisible

Un mélo tropical et une réflexion très moderne sur le rôle passif laissé à la femme dans une société patriarcale et machiste.

Distingué par le prix "Un certain regard" à Cannes, un mélodrame brésilien où le destin se mêle aux atmosphères et aux psychologies féminines.

Euridice et Guida sont sœurs. Dans leur jolie maison des beaux quartiers de Rio, on rit, on se prête des robes, on joue du piano. Mais surtout on échange des secrets de jeunes filles. Des secrets concernant Yorgos, le beau marin grec qui courtise Guida. Un soir qu’un ami de la famille est en visite, Guida arrive à faire le mur, couverte par sa sœur. Le lendemain, une lettre apprend aux parents qu’elle s’est embarquée, direction la Grèce. Dorénavant les deux sœurs sont séparées.

"La vie invisible d’Euridice Gusmao" De Karim Aïnouz Note: 4/5 Avec Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Julia Stockler…

Il ne leur restera plus qu’à imaginer la vie de la disparue, de l’autre côté de la Terre, grâce aux lettres, à ce qu’elles disent, et à tout ce qu’elles ne disent pas. On trouve un époux à Euridice, qui découvre le sexe "marital". Mais lorsque Guida revient de Grèce, enceinte et déboussolée, le père déshonoré garde l’information pour lui. Les deux sœurs évolueront dans la même ville, se croyant chacune à l’autre bout du monde…

On dit parfois que le cinéma c’est l’art de montrer tout ce qu’on ne voit pas. Une définition qui pourrait aller comme un gant à cette "vie invisible"… Ici, ce sont les harmoniques qui tissent le récit, presque autant que la mélodie; le sous-texte presque autant que la narration. Certes, les événements s’enchaînent, complicité, fuite, lettre, mariage, retour, secret… Mais ce sont les sentiments qui comptent.

"LA VIE INVISIBLE" D'EURIDICE GUSMAO - Bande-annonce

Dit et non-dit

Euridice parviendra-t-elle à faire le deuil symbolique de cette sœur partie sans un mot, qui laisse un vide énorme, et dont elle a été la complice instrumentalisée? En échange du mensonge, Guida devait convaincre le pater familias de laisser sa fille étudier le piano, au conservatoire de Vienne. Mais les absents ont tous les torts, et ne tiennent pas leurs promesses…

Du mélo, certes, mais dans la meilleure tradition: celui qui a quelque chose à raconter.

Pour nourrir les ambitions d’un film aussi prenant, à la fois dans le dit et le non-dit, il faut savoir manier l’outil cinéma. C’est le cas de Karim Aïnouz. Ce Brésilien d’origine algérienne a étudié l’architecture à Brasilia, puis le cinéma à New York. De sa carrière d’artiste contemporain, il n’a gardé que le meilleur: la quête du beau, et du sens, mais pas l’intellectualisme théorique, ni la prise de tête.