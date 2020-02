La vérité sur les grandes actrices

Comme il ne connait pas la langue française, Kore-eda a dû travailler avec un interprète à ses côtés durant tout le tournage qui se déroulait à Paris. Et avec principalement des acteurs français. Et un Américain, Ethan Hawke. Et un Belge, Roger Van Hool. On sait d’ailleurs qu’Arno avait été approché pour jouer le rôle attribué à Van Hool mais qu’il avait décliné l’offre pour pouvoir s’atteler à la préparation de son nouvel album.

Manies de diva

Et si ce n’est dans la vie de Deneuve elle-même, au moins dans celles des divas du cinéma devant lesquelles tout le monde se prosterne. Ensuite, on quitte le registre de la comédie pour un peu s’appesantir sur l’actrice vieillissante qui refuse de passer au second plan. Et on s’enlise, enfin, dans les liens entre l’actrice et ses proches dont elle ne semble, en fait, jamais proche… On aurait aimé que les rôles attribués à Binoche et Hawke soient plus nourris. Et que ne soit pas esquivé le regard que les plus jeunes actrices telles Ludivine Sagnier et Manon Clavel portent sur les monstres sacrés. Le film de Kore-eda aurait, alors, gagné en intensité et en intérêt.