La vie par procuration

"Bo Burnham se met à la réalisation, quelle bonne nouvelle!", s’écrient les fans. "Mais qui diable est Bo Burnham?", demandent les autres… Des "autres" de moins en moins nombreux, surtout depuis que son spectacle emblématique "Make Happy" est disponible sur Netflix… Bo Burnham, très grand Américain de 28 ans, s’est fait connaître très jeune grâce à des sketchs chantés où il parodie à la fois l’époque et… l’idée même de se produire sur scène en chantant. Adepte de l’autodérision, l’intelligent jeune homme propose néanmoins des airs qui font mouche, et des textes philosophico-hilarants. Ses thèmes de prédilection: l’amour, le racisme, la dépendance aux technologies, le sexisme et… le nombrilisme ambiant. On retrouve tout cela, et plus encore, dans son premier film, un "coming of age" des plus réussis.

"Eighth Grade" Note: 4/5 De Bo Burnham Avec Elsie Fisher, Josh Hamilton, Emily Robinson,…

Kayla passe tout son temps à se gratter le nombril dans la solitude de son smartphone. Totalement engloutie dans l’écran qui la précède partout où elle va, elle ne se connecte plus au monde extérieur que pour "communiquer" via une chaîne YouTube où elle donne de judicieux conseils: comment être heureux, comment se sentir à l’aise en société, comment interagir harmonieusement avec ses semblables… Toutes choses qui sont totalement absentes de sa vie d’écolière, mais qu’elle tente de réinviter virtuellement.

En parallèle, tout est mis en place pour garder la vraie vie à distance: les soirs à table avec son père; les moments en classe où on aimerait attirer l’attention des filles populaires; les week-ends où on est invitée autour de la piscine d’une voisine et où il faut se forcer à se rendre si on ne veut pas sombrer encore plus dans le marasme et la dépression… Jusqu’au jour où Kayla retombe sur une boîte où elle a consigné ses rêves, en entrant en primaire. Dans un éclair de lucidité, Kayla se rend compte qu’on n’a qu’une seule vie. Et qu’il faut essayer de la vivre, même si ça comporte des risques appelés "sentiments", et des êtres dangereux: "les autres".

Actrice prodigieuse

À sa manière, Bo Burnham veut-il nous dire qu’il faut encore y croire (un petit peu)?

Une jeune actrice prodigieuse: telle était la condition du pari de Bo Burnham. Prodigieuse de vérité, de candeur, de gaucherie. Avec sa blondeur un peu pailleuse, ses boutons au menton, ses dents qui se chevauchent et sa perpétuelle envie de bien faire, Kayla dégage encore des tonnes d’humanité. Malgré tout. Malgré cette époque robotisante qui veut faire de nous des individus toujours plus uniques, mais aussi toujours plus semblables entre eux. Tiraillée entre ces deux idéaux débilitants et contradictoires, Kayla se rebiffe et tente de se connecter à elle-même, à ses rêves, à ses appétits. Pour nous raconter ces petites choses indicibles, le réalisateur s’est penché sur l’ado qu’il était encore il y a quelques jours. Avec une efficacité pleine de grâce et de maladresse, il nous raconte l’adolescence (et les enjeux de notre temps) depuis l’intérieur du cortex de son héroïne, sans filtre.