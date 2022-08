Le BIFFF a 40 ans et toutes ses dents… de vampire!

Oyez, oyez, braves gens, approchez! N’ayez pas peur, venez rencontrer vos pires cauchemars! Plaisir, humour, frissons: il y en aura pour toutes les perversions au festival de cinéma fantastique.

40 ans, pour un festival de cinéma fantastique, ça pourrait être l’âge de raison. Mais que nenni : les afficionados les savent, notre cher BIFFF national n’atteindra jamais l’âge fatidique où on se range des voitures, où un devient sage et casanier, où on s’affale paresseusement devant la télé.

Parce que nous sommes ici face à l’un des derniers bastions du franc-parler, de la folie passagère, de l’amusement tous azimuts, et de la peur du meilleur cru – celle qui grandit, et qui fait réfléchir. Pour la 40e fois, donc, nous allons pouvoir découvrir le meilleur de la production annuelle en matière d’épouvante, de fantastique, de thriller. Nous allons pouvoir ressortir de nos armoires nos monstrueux costumes à la Jean Ray. Nous allons pouvoir converger vers le lieu de rendez-vous pour retrouver nos semblables, dans la chaleur de la nuit…

Vue en plein écran Ambiance garantie au BIFFF. ©Aurore Belot

Le BIFFF, mais c’est quoi?

Tout d’abord des passionnés. Nous sommes en 1983 quand Freddy Bozzo (surnommé Jésus par ses adeptes) fonde avec sa petite bande (Annie Bozzo, Gigi Etienne, Georges et Guy Delmotte) un festival qui leur permettrait de faire venir à Bruxelles la crème de la crème. Au fil des ans, le Passage 44 devient un lieu mythique pour toute la planète «cinéma bis» (de qualité), et les stars de se refiler l’info sous le manteau: «Il existe à Bruxelles une bande fous furieux passionnés, et en plus ils savent recevoir».

Le festival accueillera les plus grands noms, toujours dans un esprit de proximité, de plaisir, et de partage avec le public. Samuel Fuller, Henri Verneuil, Alain Robbe-Grillet, Christopher Lee, Roland Joffé, Guillermo del Toro, Anthony Perkins… pour n’en citer que quelques uns. Dans le même ordre d’idée, c’est le BIFFF qui découvrira des futurs grands du cinéma: Luc Besson (dès 1983), Kathryn Bigelow (en 1988), del Toro (dès 1993), Alejandro Amenabar (1993)… ou qui consacrera des monuments, comme Sam Raimi, Hideo Nakata, Anders Tomas Jensen, ou la future palme d’or Bong Joon-ho («Parasite»)…

Le teaser du BIFFF 2022

Et cette année?

Au programme: 180 courts et longs-métrages, au Heysel (Brussels Expo), du 29 août au 10 septembre, et dans trois salles à la fois. Toujours au centre des préoccupations: le public. Entre habitués de longue date et nouvelle génération, on se passe les codes (comme crier en chœur au moment où la noirceur envahit la salle: «tuer encore, jamais plus!», emprunté au film «Baxter» en 1988, et jamais perdue de vue)…

On se prépare aussi pour les diverses activités annexes: bal des vampires, concours de maquillage, expositions… Sans oublier l’invité d’honneur, millésime 2022 : Barry Sonnenfeld en personne («Men In Black» et «La famille Adams», c’était lui), qui nous dévoilera tous ses secrets de fabrication lors d’une master class… Vous voulez une baffe? Non, on veut un BIFFF!