Le Golden Globe du film étranger échappe à Lukas Dhont

La liste des vainqueurs dans les principales catégories

Voici la liste des vainqueurs, dans les principales catégories, de la 76e édition des Golden Globes, décernés ce dimanche à Los Angeles par l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA).

→ Meilleur film dramatique :"Bohemian Rhapsody"

→ Meilleure comédie :"Green Book"

→ Meilleur acteur dramatique: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

→ Meilleure actrice dramatique: Glenn Close, "The Wife"

→ Meilleur acteur dans une comédie: Christian Bale, "Vice"

→ Meilleure actrice dans une comédie: Olivia Colman, "La Favorite"

→ Meilleur acteur dans un second rôle: Mahershala Ali, "Green Book"

→ Meilleure actrice dans un second rôle: Regina King, "Si Beale Street pouvait parler"

→ Meilleur réalisateur: Alfonso Cuaron, "Roma"

→ Meilleur film en langue étrangère: "Roma" (Mexique)

→ Meilleur film d'animation: "Spider-Man: New Generation"

→ Meilleure série dramatique: "The Americans" (FX)

→ Meilleur acteur dans une série dramatique: Richard Madden, "Bodyguard"

→ Meilleure actrice dans une série dramatique: Sandra Oh, "Killing Eve"

→ Meilleure série comique: "La Méthode Kominsky" (Netflix)

→ Meilleur acteur dans une série comique: Michael Douglas, "La Méthode Kominsky"

→ Meilleure actrice dans une série comique: Rachel Brosnahan, "La Fabuleuse Mme Maisel"

→ Meilleur film de télévision ou mini-série: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

→ Meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série: Darren Criss, "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace"

→ Meilleure actrice dans un film de télévision ou une mini-série: Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"