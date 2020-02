Le charme désuet du héros malgré lui

Ça, c’est pour le premier abord. Car à bien y regarder, Lacoste sait aussi nous livrer des profils plus entiers, voire torturés, comme son jeune candidat médecin dans "Hippocrate"(2014), qui lui valut une de ses quatre nominations aux Césars. Magie du cinéma – et de son physique d’éternel ado: quatre ans après avoir incarné un (presque) médecin, Vincent Lacoste retourne sur les bancs de la faculté de médecine dans "Première année" (toujours signé Thomas Lilti). Un film qui rassemble plus d’un million de spectateurs, et qui assoit encore un peu Lacoste dans la profession. Car, l’air de rien, il fait partie du club assez fermé des acteurs "identifiés" par toutes les tranches d’âge.

CitationQue ce soit dans "Saint Amour" en chauffeur de Poelvoorde et Depardieu, ou en babysitter (et plus si affinités) d’une Virginie Efira dépassée dans "Victoria", il est toujours d’une justesse étonnante – comme si ce n’était pas un personnage incarné par un acteur, mais Vincent Lacoste qui passait par là. C’est cette vérité qui lui valut d’ailleurs le prestigieux prix Patrick-Dewaere en 2016. Comme disait Louis Jouvet: "La technique c’est bien, mais il faut aussi charmer." Et charmer, Lacoste sait le faire. Malgré sa tignasse, son drôle de sourire et sa diction pleine de détachement, on lui donnerait le Bon Dieu sans confession. La magie opère une fois de plus ici, dans "Mes jours de gloire", cette chronique douce-amère où Lacoste nous dit ce qui donne un sens à la vie – ou pas.