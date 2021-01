Le cinéma se relèvera (mais dans quel état?)

Aux États-Unis, les annonces se suivent et se ressemblent: en octobre, la fermeture (provisoire?) des 500 salles du géant Regal Cinemas – soit 45.000 emplois impactés; en novembre, c’est au tour de Disney, qui annonce 32.000 emplois bel en bien supprimés (principalement dans les parcs à thème); et la semaine dernière, la mise à l’arrêt des tournages des principaux studios hollywoodiens, où une nouvelle vague est en train de frapper. Si on ajoute à cela un été partiellement rouvert, mais moins rentable qu’en Europe (le modèle américain ne fonctionnant presque exclusivement sur des blockbusters), on comprend que beaucoup se mettent à jouer les Cassandre en annonçant la mort du 7e Art pour 2021 – au profit des omnipotentes plateformes. En attendant, le cinéma fait le gros dos, se souvenant qu’on l’a déjà enterré bien des fois. Et qu’il est toujours revenu, avec de nouveaux records, en milliards additionnés.