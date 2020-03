Le diable au corps

Vous n’oublierez plus jamais le visage de Benni, 9 ans. Ange blond transformé en démon, trouvera-t-elle enfin un rapport au monde?

Dans la cour de récréation, une altercation banale. Mais les éducateurs échangent un regard plein de terreur: c’est Benni. On fait rentrer les enfants, on ferme la porte à clé, on la laisse seule et on la regarde à travers la porte vitrée. Une énergie terrible se déploie à l’intérieur du petit corps prisonnier de son anorak rose.

Même si elle est rebelle à tous les traitements, discours et initiatives, Benni embrasse pourtant la vie avec une force qu’on ne peut que lui envier.

L’ange blond s’est transformé en démon, hurle, menace, balance les jouets restés dans la cour, sous les insultes amusées de ses petits camarades derrière la vitre. Plus tard, les adultes tiennent conseil, mais leur lassitude en dit long. Tous les centres spécialisés ont "déjà donné". Sa mère, démissionnaire, ne viendra pas passer du temps avec elle comme elle l’avait promis. Benni est un cas qui défie le système. Incurable?

Il existe des sujets tabous, même au cinéma. L’un d’eux: la violence chez l’enfant, insoutenable pour une raison simple: le dogme judéo-chrétien de l’enfant intrinsèquement dénué de toute méchanceté. La psychologie moderne apporte une autre réponse: l’extrême violence – en paroles, en actes – chez l’enfant existe, il est le fruit d’un stimulus extérieur. Traduisez: un trauma dû au monde des adultes. Reste à savoir où le bât a blessé, dans l’histoire personnelle de l’enfant. Et là les choses se compliquent…

Et si elle avait raison?

DRAME

♥ ♥ ♥ ♥

"Benni", de Nora FIngscheidt Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide…

Le passionnant paradoxe de ce premier film de la réalisatrice allemande Nora Fingscheidt est que même si elle est rebelle à tous les traitements, discours et initiatives, Benni embrasse pourtant la vie avec une force qu’on ne peut que lui envier. Le spectateur a même souvent envie, semi consciemment, de lui donner raison. Notre monde comme elle le perçoit – démissionnaire, mou, menteur – mérite sans doute qu’on veuille lui casser la gueule. Dans sa haine, Benni est toujours vraie. Toujours transparente. Elle exprime son amour avec aussi peu de travestissement que sa hargne. Et cherche par tous les moyens le regard d’une mère qui ne la regarde plus – traumatisée sans doute par leur passé commun. Un passé où l'on imagine que le trauma primordial a pu venir – sans doute involontairement – de l’adulte en charge.

Beaucoup de questions essentielles liées aux enfants dits "placés" sont soulevées par ce film qui s’inspire de très nombreux cas concrets. Pourquoi les autorités veulent-elles à tout prix garder les membres d’une même famille en contact? Alors que tout démontre à quel point cette présence friable de la mère rend ici l’enfant totalement folle? Une loyauté inconsciente à la génitrice est savamment entretenue, qui parasite profondément l’évolution de l’enfant. Mais que faire d’autre, se demandent les psys spécialisés…

Dans son prochain film, Helena Zengel, 12 ans aujourd'hui, donnera la réplique à un certain Tom Hanks, sous la direction de Paul Greengrass.

Benni va pourtant trouver un allié en la personne de Micha, censé l’escorter à l’école, où elle sème la pagaille en quelques minutes. Micha, ancien réfractaire au système comme elle, propose de l’emmener vivre dans une cabane au milieu des bois pendant trois semaines, comme il le fait avec les ados violents. Benni va-t-elle enfin retrouver un rythme viable, un rapport au monde?

Au centre du film, Helena Zengel, 12 ans aujourd’hui. Retenez bien ce nom. Dans son prochain film, elle donne la réplique à un certain Tom Hanks, sous la direction de Paul Greengrass. Un western où un journaliste itinérant accepte de chercher une petite fille kidnappée. Si la jeune actrice arrive à garder ce mélange de force terrible et d’absolue vulnérabilité, on lui prédit une très, très longue carrière...