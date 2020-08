Le miel de la terre

Du jamais vu. "Honeyland", c’est tellement fort que les membres de l’Académie des Oscars n’ont pas su qu’en faire. Résultat: en début d’année le film fut nommé à la fois pour l’Oscar du Meilleur Documentaire et pour l’Oscar du Meilleur Film International . Une confusion très compréhensible: dans «Honeyland», même si tout est vrai, on plonge dans le film comme dans une fiction, emportés que nous sommes par le pouvoir de la fable.

À chaque nouveau plan, beauté et force se tissent pour nous conter l’histoire avec douceur, poésie, lyrisme et intimité . Ici, l’humanité est parfois d’une immense beauté, parfois naïve, parfois bête. Surtout, elle est réelle, car mélangée.

Vous n’oublierez plus jamais Hatidze, ni ses voisins, si sa vieille maman, ni ses ruches en forme de cône, qu’elle transporte avec amour à travers la montagne, à même son dos. Vous n’oublierez pas sa vieille cahute, ni son sourire, ni son regard. "Le jour où il n’y aura plus d’abeilles, c’en sera fait de nous", aurait dit Albert Einstein dans un trait de génie prémonitoire. Le jour (encore plus proche?) où il n’y aura plus d’Hatidze, nous serons sans doute encore des milliards. Mais quelque chose d’essentiel sera définitivement perdu.