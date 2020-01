Le nazisme vaut bien une farce

Il fallait oser, Taika Waititi l’a fait. Ce jeune réalisateur, maori par son père et juif par sa mère, est habitué au plus poétique ("Hunt for the Wilderpeople"), mais aussi au plus déjanté (la série vampirique "What We Do In The Shadows") voire au blockbuster ("Thor: Ragnarok"). Il adapte ici le roman de la belgo-néo-zélandaise Christine Leunens (voir interview dans notre édition de demain, NDLR) mais en forçant volontairement le trait. Scarlett Johansson joue la maman, l’inimitable Sam Rockwell, le gradé nazi trop zélé.