Le noir domine les Golden Globes

Les Golden Globes ont célébré la lutte contre les violences sexuelles à Hollywood et ailleurs après l'onde de choc déclenchée par l'affaire Weinstein, avec des oeuvres mettant en scène des personnages féminins forts sacrées dans toutes les catégories. Le drame "Three Billboards" et la comédie "Lady Bird" se sont illustrés, remportant respectivement quatre et deux trophées, dont meilleur film dramatique et meilleure comédie.