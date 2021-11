Le repos du guerrier

Film de guerre, mais contemplatif… Film d'armée, pour mieux dire le couple… "Mon légionnaire" réconcilie les contraires.

Corse, de nos jours. Près d'une jolie bourgade du bord de mer, de grands bâtiments sommeillent à l'ombre du drapeau. C'est là que vit et s'entraîne la légion. Maxime (Louis Garrel), officier, prépare une mission au Mali, et ménage sa vie de famille avec Paul, son fils de 7 ans, et Céline, sa femme avocate (Camille Cottin). Nika, elle, vient d'arriver de Russie. Elle est un peu en avance: ce n'est que dans 8 mois qu'elle épousera Vlad. Alors que la mission approche et que les hommes partent pour l'Afrique, les femmes se rassemblent autour d'activités plus ou moins obligatoires. Car la légion, c'est plus qu'un corps d'armée, plus qu'une communauté extra soudée, c'est une religion, qui peut vous construire comme vous engloutir…

La mort pour hypothèse de travail

"Je voulais montrer ce no man's land psychologique. Tous les soldats du monde vivent ce conflit de loyauté entre leur couple et l'armée." Rachel Lang Réalisatrice

"Je voulais montrer ce no man's land psychologique, nous confie la réalisatrice Rachel Lang, installée en Belgique depuis ses études à l'I.A.D. Tous les soldats du monde vivent ce conflit de loyauté entre leur couple et l'armée. Ils ont la mort pour hypothèse de travail, et ça change tout. Je voulais explorer ce que ça fait d'être dans ce rôle en permanence, le rôle du soldat."

Elle sait de quoi elle parle, Rachel Lang, pour avoir été elle-même officier de réserve dans l'armée de terre française, à la tête de 40 hommes, pendant 2 ans. Ce qui ressort de son film, où les plans se permettent de durer pour mieux nous dire l'attente, c'est le caractère fantomatique de ces hommes – et donc de ces femmes. Des corps comme flottant, dans une mise entre parenthèses où on se désincarne, où l'humour est absent, où les corps prédominent et deviennent parfois de simples enveloppes.

"Le sujet du film pour moi, c'est le couple. La légion, c’est l'arène." Rachel Lang Réalisatrice

"Le sujet du film pour moi, c'est le couple. La légion, c’est l'arène. Évidemment, c'est l'occasion de faire le portrait d'un contexte très particulier: des gens qui viennent de 150 pays différents, sans jamais d'effusion ou le moins possible, où tout est très quadrillé': le temps, l'espace, la prise de parole. Mais l'idée, c'était de montrer les femmes, elles aussi dans l'attente et la frustration. Cet 'ennemi invisible' dont les soldats subissent le poids, elles le subissent aussi. Au retour, plus rien ne permet aux âmes de se reconnecter, au couple de se reformer."

Mon Légionnaire

Les mêmes règles pour tout(e)s

Les séquences alternent entre militaires en mission dans le désert malien et cellules familiales dans un contexte plus quotidien. Mais quel que soit le décor, la tension augmente alors que le film semble a priori dérouler son rythme avec bonhomie. La jeune fiancée russe qui trouve une chambre et un emploi dans un palais accroché à la montagne – où lui a ouvert ses portes un couple de retraités (lui, ex-officier de la légion, bien sûr)… Les fêtes pour rassembler les effectifs et renforcer le lien. Les autres activités "entre femmes", comme cette immanquable dégustation de vins… où on apprendra incidemment que les épouses, à force de se côtoyer, finissent par avoir leurs règles toutes en même temps. C'est à force de détails, de regards, de gestes, de temps qui passe, que l'intimité du film rejoint l'intimité de son sujet. Et que l'on finit par ressentir physiquement cet engluement progressif.

"Le silence n'est pas très filmique en soi, ajoute la réalisatrice. Et l'absence n'est pas facile à approcher au cinéma. C'est pour ça que je me suis recentrée sur les corps, leur degré d'incarnation, et ce caractère fantomatique, au sein même d'une grande famille. Cette impossibilité de communication, cet exil intérieur, c'est sans doute quelque chose que je ressens plus largement dans la société, et que j'ai pu raconter cinématographiquement avec mon film."