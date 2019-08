Le retour aux sources de Bérénice Bejo

De l’intime au politique

Ainsi, certaines séquences nous accrochent littéralement aux deux héroïnes, à l’énergie animale qui les soude. D’autres nous laissent plus indifférents. Mais c’était sans doute là une volonté du réalisateur, qui souffle le chaud et le froid, et qui préfère des personnages ambigus, voire parfois agaçants, à des enveloppes, ou à des psychologies plus simples.

Et puis tout change… On quitte le mélodrame et, dans un troisième acte dont nous ne pouvons rien révéler, le propos glisse vers le politique. La dimension d’abord intime des sœurs, puis conflictuelle de la famille, prend alors un caractère argentin au sens large, historique, sociologique, et nous voici face à des questions extrêmement larges, passionnantes, où il sera question d’honneur, de compromis, de pouvoir, de dictature. En filigranes se dessine même une critique de notre société autoritaire, matérialiste, patriarcale, et de cette "loi du plus fort" qui la fonde, et qu’elle continue de vénérer. En toute quiétude.