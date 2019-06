"Le rêve est l'un des droits élémentaires de l'être humain"

Yeo Siew Hua le confie volontiers: depuis son plus jeune âge, il était fasciné par le caractère onirique de son pays. Singapour , un pays-ville (le plus densément peuplé de toute l’Asie), toujours en chantier, et qui ne doit sa survie qu’à une perpétuelle avancée sur la mer . D’où une confusion des frontières entre l’eau et la terre, mais aussi entre le réel et l’irréel , auquel il donne une place fondamentale dans son récit.

Pour nourrir son propos, cela fait des années que Yeo Siew Hua se balade, le plus souvent possible, dans les immenses no man’s land remplis de grues géantes de l’ouest singapourien. Là se préparent et se stockent les millions de tonnes de pierres concassées qui serviront de socle aux futurs quartiers gagnés sur l’eau salée. Des milliers et des milliers de travailleurs de tous les pays s’y sont rassemblés dans des villes éphémères. Où, le soir, ils savent aussi faire la fête – le centre-ville leur étant officieusement interdit –, dans une réalité parallèle, sans doute nécessaire et tolérée mais aussi déconnectée de la vie réelle de la "vraie" ville.