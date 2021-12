Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett: casting à 11 Oscars pour "Don’t Look Up"

Si DiCaprio cherchait une comédie alertant de l’urgence de la crise climatique dont il est le porte-parole le plus en vue, il l’a vraisemblablement trouvée avec "Don’t Look Up: déni cosmique". Une comédie Netflix brillante, corrosive et drôle d'Adam McKay!

Il est possible que l’Académie, qui décerne les Oscars, estimera que «Don’t Look Up: déni cosmique» est un peu trop branchée pour elle. Mais Adam McKay, réalisateur et scénariste de ce film, pourrait rééditer l’exploit de «The Big Short: le Casse du siècle», qui lui avait valu, en 2016, l’Oscar du meilleur scénario, et traitait de la crise financière de 2008. Et puis, ensemble, le cast de «Don’Look Up: déni cosmique» rassemble plusieurs acteurs déjà oscarisés. Ainsi, Leonardo DiCaprio, lui-même, Jennifer Lawrence, Meryl Streep et Cate Blanchett. Un confrère américain a calculé qu’ensemble, ce cast totalisait déjà onze Oscars. Tout au moins, pourrait-on s’attendre à ce qu’il obtienne un paquet de nominations.

Vue en plein écran DiCaprio et la merveilleuse Jennifer Lawrence incarnent un duo de scientifiques partis pour sauver la planète. ©Netflix

Meryl Streep en version trumpienne

DiCaprio campe, ici, un professeur en astronomie, d’une université du Michigan, dont l’une des étudiantes découvre qu’une comète de 5 à 10 kilomètres de long s’apprête à s’abattre, dans les six mois, sur la Terre. Et sans aucun doute, détruira notre planète. Baptisée «Comète Dibiasky», du nom de l’étudiante jouée par la merveilleuse Jennifer Lawrence, va être l’enjeu d’une campagne des deux scientifiques et les mènera jusqu’à la Maison Blanche. Là où préside une version féminine de Trump – Meryl Streep s’est visiblement éclatée dans ce rôle – qui d’abord les fait poireauter près de vingt-quatre heures. La Présidente des USA en a ras-le-bol des réunions où il est question de la fin du monde et ne se gêne pas pour le dire.

En version féminine de Trump, Meryl Streep s’est visiblement éclatée et ne se gêne pas pour dire son ras-le-bol des réunions où il est question de la fin du monde...

Obtenant un meilleur accueil à la rédaction du New York Herald (l’équivalent du New York Times), les deux astronomes se voient embarqués dans le monde des médias – où on leur parle de media training – et celui de la télé à la Fox News… Dans un talk-show, où l’on mélange les scientifiques aux stars du showbiz (Ariana Grande dans une caricature drôlissime d’elle-même), DiCaprio a une attaque de panique et Jennifer Lawrence gueule: «On va tous crever!» Ambiance. La vidéo de la jeune astronome devient virale et elle a vite droit à un «meme»…

DON'T LOOK UP : DÉNI COSMIQUE | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La fin du monde tombe à pic

L’annonce de la fin du monde tombe finalement à pic pour la Présidente des USA qui voit comment s’en servir pour remporter la première manche des prochaines élections. La voilà qui se met sur le pied de guerre et lance une opération spatiale de grande envergure pour faire exploser la comète.

On le voit, le film abonde en trouvailles scénaristiques, critique à tout-va, aligne des personnages de pure comédie très inspirés de la réalité… On a même droit à quelques belles scènes avec Timothée Chalamet en jeune skater rock’n’roll qui tient la dragée haute à DiCaprio. C’est dire qu’on adore!