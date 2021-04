Les 4 documentaires nommés aux Oscars 2021 qu'il faut avoir vus

Pour éclairer notre vision du monde, quoi de mieux qu’un documentaire? Hasard du calendrier, 4 sur les 5 nommés aux Oscars sont déjà disponibles…

Le dimanche soir 25 avril auront lieu les Oscars. On sait déjà tout sur la cérémonie: relocalisée à l’Union Station pour des raisons pratiques, avec des stars présentes (mais pas autant que d’habitude, évidemment), avec du distanciel aussi (via des studios à Londres et à Paris, pour les empêchés), et traversé par une esthétique qu’on nous annonce "proche d’un vrai film", sous la houlette de Steven Soderbergh en personne…

On sait donc déjà beaucoup des choses: les favoris au nombre de nominations ("Mank", 10 occurrences) et les favoris dans la vraie vie (le très réussi "Nomadland", déjà multiprimé avant la cérémonie), les possibles prix posthumes (Chadwick Boseman dans "Ma Rainey’s Black Bottom", déjà Golden Globe), les consécrations attendues (Netflix, 35 nominations combinées), les stars remettantes (soit ceux qui ont gagné l’année dernière: Renée Zellwegger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt…) et les divines surprises (difficiles à prévoir, par définition).

Reste une passionnante section, dont on ne parle pas assez: les documentaires. Sur les 5 heureux élus, certains ont déjà défrayé la chronique, voire trouvé leur public, d’autres viennent de débarquer sur les plateformes – et tous sont réellement passionnants! Entre documentaire animalier, analyse sociologique d’un drame national roumain, plaidoyer contre le système carcéral et chronique autour des droits des handicapés, le choix est vaste. Ouvrez grands les yeux et l’esprit, et, une fois de plus, suivez le guide…

"My Octopus Teacher"

On a déjà (presque) tout dit sur ce film initiatique et aquatique, sorti sur Netflix à l’automne et qui a fait un carton plein. L’intrigue? Un ancien caméraman globe-trotter dépressif essaie de voir clair dans sa vie, en faisant de la plongée en eau froide et sans bombonne, près de chez lui (près du Cap, en Afrique du Sud). La rencontre avec une entité à peine plus grande que sa main va bouleverser sa vie…

Et si on avait tout à apprendre? À l’heure des transitions, on fait appel à l’anthropologie, alors que les réponses sont à peine cachées, sous la surface… pour qui sait voir. Entrez dans un autre rapport au temps. Faites preuve d’empathie, d’observation, et vous serez largement récompensés! C’est ce que nous dit ce conte philosophique, où le génie animal arrive à vaincre notre indécrottable surdité.

Documentaire de Pippa Ehrlich et James Reed.

Disponible sur Netflix.

Note de L'Echo: 4/5

"Collective"

Le 30 octobre 2015, la boîte de nuit "Colectiv", à Bucarest, est victime d’un incendie, faisant 17 morts et 180 blessés. L’absence de sorties de secours ébranle l’opinion publique, le gouvernement démissionne. Dans les semaines qui suivent, 37 nouvelles victimes succombent, principalement des grands brûlés. L’enquête journalistique reprend de plus belle…

Le mensonge institutionnel est bien l’enjeu central du film et tente de montrer comment on y aboutit immanquablement lorsque tous les membres d’une même chaîne se tiennent la main.

Le cœur de ce film nous concerne tous désormais: le lien entre santé et politique. Et pose la question de la responsabilité, entre experts parfois soigneusement choisis, hommes et femmes politiques et le monde de l’industrie.

Le mensonge institutionnel est bien l’enjeu central du film et tente de montrer comment on y aboutit immanquablement lorsque tous les membres d’une même chaîne se tiennent la main – parfois inconsciemment – dans une grande vision corporatiste.

Ici, ce sont les infections nosocomiales qui sont en cause: le désinfectant qu’on livre aux hôpitaux roumains est dilué et les rend donc moins sûrs. Beaucoup de monde semblait au courant de certains dysfonctionnements, mais la restriction mentale est partout à l’œuvre: comment endosser une responsabilité personnelle qui pourrait mettre à mal tout le système auquel on croit, dans lequel on évolue, ses supérieurs, ses amis, sa famille? Cette chaîne de responsabilités qui paralyse – hautement mortifère – n’est pas l’apanage des systèmes post-communistes. Dans nos pays capitalistes aussi, elle prolifère sans aucun doute. Sous couvert de pensée "collective"…

Documenaire d’Alexander Nanau.

Disponible sur Btv.

Note de L'Echo: 5/5

"Time"

Sibil Fox Richardson se bat pour la libération de son mari, condamné à 60 ans de prison pour une attaque à main armée, où elle était impliquée elle aussi (elle a purgé 3 ans et demi). L’occasion de faire le point sur le système carcéral américain et ses énormes contradictions. Au-delà de cet ancrage particulier, le film, sous forme de chronique tournée en noir et blanc, ne traite pas seulement de l’oppression au sens large, sociale et raciale, mais aussi de la famille, et de la résilience.

Documentaire de Garrett Bradley

Disponible sur Amazon.

Note de L'Echo: 3/5

"Crip Camp – La révolution des éclopés"

Nous sommes en 1971, à trois heures au nord de New York. Au Camp Jened, cette année-là, les pensionnaires ne descendent pas du bus. Il faut les porter, un par un. Dans la soute à bagages, beaucoup de fauteuils roulants, de béquilles. Les animateurs engagés pour l’été sont décontenancés. Les heureux participants, aussi. Personne ne se doute qu’en quelques heures, leur vie va basculer. Pour toujours.

Le handicap est raconté sous toutes ses formes, avec un humour et une gravité intimement mêlés.

Incroyables archives que celles retrouvées ici. Chaque minute de ce film est bouleversante, car elle nous raconte la liberté. Le micro est tendu vers les encadreurs comme vers les campeurs, et le handicap est raconté sous toutes ses formes, avec un humour et une gravité intimement mêlés. Les blagues qu’on se fait entre pensionnaires sont évidemment le meilleur moyen de dire à l’autre: je te vois.

De groupe de parole – où la caméra présente joue un rôle de catharsis évident – aux excursions à l’extérieur, tout est passionnant et riche d’enseignement pour nous qui semblons avoir tellement régressé. Discrimination positive? Inclusion? Liberté de parole? Tout semble avoir été déjà testé, appliqué, encouragé il y a 50 ans, dans la bonne humeur.

À partir de la magie de cet été-là, le film nous raconte la longue lutte d’un groupe d’amis pour obtenir certaines lois en faveur de l’adaptation de la société au handicap. Et la route sera longue… Une route qu’on parcourt en fauteuil, ou avec des béquilles, mais avec une conviction à toute épreuve.

