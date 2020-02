Les Magritte ont dix ans. Et après?

Bouli Lanners, Virginie Gourmel et Stéphanie Crayencour font partie des nommés à la 10e édition qui se tient, ce samedi soir, au Square, à Bruxelles. Émilie Dequenne et Stephan Streker étaient les grands favoris des années précédentes. On leur a demandé leur avis sur les Magritte.

Deux fois nommés, cette année, comme meilleur acteur (dans "C’est ça l’amour") et meilleur acteur dans un second rôle (dans "De Patrick"), l’acteur-réalisateur Bouli Lanners a obtenu, par le passé, cinq Magritte. "Depuis deux, trois ans, les Magritte ont atteint un public plus large. Maintenant, tout le monde m’en parle, ce qui n’était pas le cas avant. En France, on m’a félicité pour mes nominations. Ils savent que c’est, toutes proportions gardées, l’équivalent belge francophone des César." Cela étant, l’impact de ces prix sur sa carrière est relatif car Bouli tourne peu dans des films belges. "Et dans ma carrière de réalisateur belge, la vraie satisfaction que m’apportent les Magritte, c’est la reconnaissance par mes pairs. Cela met du baume au cœur et donne une respectabilité."

Il n’est pas convaincu pour autant qu’un prix de ce genre amène le public dans les salles. "J’ai même entendu que cela rebutait le grand public qui craint d’avoir à faire à un film trop intellectuel." Convaincu que les prix, c’est une loterie, l’artiste rêve d’une formule alternative. "Dans les arts, on n’est pas dans la compétition. Moi, j’aimerais faire les off des Magritte, une tea party l’après-midi. Et qu’on puisse venir en jogging." Bouli espère qu’il y aura des bières fraîches aux Magritte, ce 1er février…

C'est ça l'amour

"Quand je vote, je vote pour les gens que j’aime"

En 2018, le troisième long-métrage de Stephan Streker, "Noces", obtenait huit nominations aux Magritte et au final, il est reparti avec le prix de la meilleure actrice dans un second rôle et celui des meilleurs costumes… Il n’empêche qu’il fut, la même année, nommé aux César dans la catégorie du meilleur film étranger. "Certains de mes acteurs de ‘Noces’ n’étaient pas éligibles aux Magritte parce qu’ils ne sont pas belges." Le réalisateur est favorable à toute initiative qui fait parler des films mais, pour lui, expression artistique et compétition sont deux notions qui s’excluent mutuellement. "Quand je vote, je vote pour les gens que j’aime."

"Quand on est nommé aux César, cela augmente un peu notre cote, ce n’est pas le cas des Magritte. Mais quand on repart avec le prix, on se sent aimé. C’est bon pour l’ego." Émilie Dequenne Actrice belge

C’est, vraisemblablement, le cas de tous les votants. À la question de savoir pourquoi il n’existe pas de films historiques belges – à quelques exceptions fort lointaines –, Stephan répond: "Parce que ça coûte la blinde". Mais si on faisait un film sur Paul Delvaux (par exemple), il courrait le voir. De cette décennie de cinéma belge, il retient "L’Économie du couple" et "Le Gamin au vélo" parmi les films l’ayant impressionné.

La jeune réalisatrice Virginie Gourmel concourt, cette édition-ci, dans la catégorie Meilleur premier film avec son très réussi "Cavale". Une catégorie où l’on trouve (enfin) d’autres femmes réalisatrices. "Ça bouge doucement mais ça bouge", se réjouit-elle. Virginie a vu tous les films de ses "concurrents". "Je me suis toujours dit que j’aimerais assister à la cérémonie en tant que telle si j’avais un film en compétition. Eh bien, ce sera le cas cette fois-ci. Et j’en suis très contente." Elle pense que tout prix aide le film. "Les Magritte, c’est une opportunité de parler davantage des œuvres belges francophones." Virginie relève à ce propos les différences entre le marché flamand et le nôtre: "Les Flamands peuvent facilement citer plein de films et d’acteurs de chez eux. Chez nous, c’est moins le cas."

Cavale





"Davantage d’humour qu’aux César"

Nommée, lors de cette édition, au Magritte de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Emma Peeters", Stéphanie Crayencour se rappelle que sa toute première nomination remonte à dix ans pour "Les Mythos". "Je ne m’y attendais absolument pas parce que c’est un film qui a été peu vu." Elle était super excitée à la première édition. "Le cinéma belge est très apprécié à l’étranger. Et c’est bien qu’un tel événement ait lieu. Quand je passe des castings en France, le fait que je sois Belge, ça détend tout le monde." Stéphanie estime que les Magritte sont beaucoup plus dans l’humour que les César. "Et puis, on laisse de la place aux comédies et pas uniquement aux films sociaux."

Emma Peeters





Émilie Dequenne fut nommée trois fois comme meilleure actrice et remporta trois fois les Magritte. Elle les présida également en 2014. "Cela rend très fiers mes parents, dit-elle en riant. Les Magritte sont la suite logique de l’évolution qu’a connue le cinéma belge dans les années 90. Et depuis plus de dix ans, il y a plus de projets. Le fait que la cérémonie soit plus suivie, c’est très bon signe."

L’actrice, qui vit et travaille surtout en France, relativise l’impact que peuvent avoir les Magritte sur une carrière. "Quand on est nommé aux César, cela augmente un peu notre cote, ce n’est pas le cas des Magritte. Mais quand on repart avec le prix, on se sent aimé. C’est bon pour l’ego." L’actrice espère que ce n’est pas sur base des récompenses obtenues qu’un réalisateur choisit son cast. Mais elle note et regrette, ces dernières années, l’impact de la popularité sur les réseaux sociaux dans le choix de certains. Ces mêmes réseaux sociaux ont, selon elle, contribué à mieux faire connaître les Magritte à l’étranger.