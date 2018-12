Les abeilles disparaissent mais Bumblebee est là

Steven Spielberg revient (comme producteur) avec le meilleur opus de la saga Transformers…

Voici un film de saison: familial, distrayant, efficace, et où les bons gagnent à la fin. Avec en plus quelques ingrédients imparables pour faire un succès: une ambiance années 80 (l’action se passe en 1987), une amitié entre une teenager et un animal robotisé à qui il faut tout apprendre et, pour le quota d’adrénaline, des machines qui se transforment en avion, en voiture, en tout ce qu’on veut – et qui en plus vont sauver la Terre…

Sur Cybertron, un terrible combat de Titans se déroule, entre les gentils Autobots et les méchants Decepticons. Optimus Prime va perdre, il le sent bien: il envoie donc sur la petite planète Terre un soldat avec pour mission de la protéger en attendant les renforts. Mais B-127 est poursuivi par un Decepticon qui le blesse gravement. Amnésique, diminué, B-127 se transforme en Coccinelle (la voiture, pas l’insecte).

"Bumblebee" Note: 3/5 De Travis Knight. Avec Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg Jr, John Cena,…

Celle-là même qu’une certaine Charlie va acquérir quelque temps plus tard, le jour de ses 18 ans. En voulant réparer le véhicule, Charlie va faire la connaissance d’un grand robot amnésique (d’un joli jaune, mais avec des yeux bleus), qui ne demande qu’à apprendre les us et coutumes des humains. Après avoir tant bien que mal fait accepter Bumblebee (littéralement "bourdon", à cause des sons qu’il émet lorsqu’il souhaite communiquer), Charlie va se retrouver au milieu d’un champ de bataille entre humains et gentil robot. En attendant l’arrivée de machines intelligentes beaucoup, beaucoup plus imposantes…

Aux commandes, pas n’importe qui, mais Travis Knight. Accessoirement le fils du fondateur de Nike, cet animateur surdoué était déjà aux commandes de "Coraline" et du magnifique "Kubo". Spécialiste du stop motion, il excelle dans les séquences animées, courses-poursuites, bagarres, qui sont époustouflantes visuellement, et jamais gratuites narrativement. La séquence d’ouverture sur Cybertron vaut à elle seule son pesant d’or.

Vends vieille Coccinelle (très nombreuses options…)

Le film surfe intelligemment sur ce fantasme: être sauvés par une puissance extérieure.

Plusieurs types de plaisir se conjuguent pour faire de "Bumblebee" l’un de ces films qu’on adore adorer:

1) le coming of age; soit ces films où un(e) ado en recherche va se trouver, avec l’aide d’un adjuvant/mentor ou d’une bande d’amis. De "Stand by Me" au "Monde de Charlie", en passant par "The Age of Seventeen";

2) les références, et plus spécialement aux sacro-saintes années 80. Spielberg l’a fait récemment ("Ready Player One") et la série "Stranger Things" enfonce le clou;

3) l’apprivoisement d’une machine androïde surpuissante quand elle sera lâchée, mais dont les protagonistes ne devinent rien, ou si peu. On lorgne clairement ici du côté du "Géant de Fer", "Chappie" ou "Short Circuit".

Certains ingrédients combinent d’ailleurs ces éléments, comme la brillante allusion au film "Breakfast Club", ce coming of age si parfaitement années 80… Ajoutons encore au rayon des fantasmes celui d’être pris en charge par une voiture intelligente qui en a beaucoup plus qu’il n’y paraît sous le capot (ici: une conscience ET une arme de destruction massive). Car dans "Bumblebee", les robots ne se contentent pas de détruire comme on le voit dans trop de films de super-héros: ils nous racontent quelque chose.

Et surtout qu’il faut se méfier de l’eau qui dort. Mignon, gentil, maladroit dans sa phase d’apprentissage, Bumblebee fait penser à un animal à apprivoiser. Mais lorsque la bêtise humaine prend de l’ampleur, il se déchaînera comme une nature sauvage. Notamment quand le méchant maltraite Charlie, on sent que la salle jubile, sur le mode "Bumblebee se réveille", #metoo, #jemetransforme, #lebourdondevientfrelon…