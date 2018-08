Les "bof" de l'été au cinéma

La France, elle aussi, cherche un second souffle comique. Et comme c’est dans les vieilles casseroles qu’on fait les soupes les plus… rentables, on se souvient de la réussite (économique) d’un petit film qui avait surpris son monde il y a huit ans avec ses 2,5 millions d’entrées. On prend donc les mêmes et on recommence… à l’envers. Cette fois-ci ce n’est plus le "petit beur" qui rejoint Neuilly contraint et forcé, mais la famille BCBG qui se réfugie à Nanterre dans une barre d’immeuble, suite à la révélation des comptes offshore du père.

Pas toujours dans la finesse

Les allusions politiques pleuvent, et pas toujours dans la finesse: ceux qui regrettent Sarkozy, ceux qui se mettent en marche et qui suivent Macron, ceux qui ont tellement souffert sous Hollande… Mais c’est au niveau social que veut se placer le film, en dénonçant les préjugés et les clichés. Hélas, même si le déraciné Sami du premier opus est aujourd’hui un garçon travailleur, bien sous tous rapports, et qu’il est en train de terminer Sciences Po, ça ne suffit pas à éviter les sous-intrigues compliquées, ni la caricature.