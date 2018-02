Les meilleures sorties en salle

Nous épinglons trois films à ne pas rater cette semaine: "Call me by your name", "Phantom Thread" et "L'Apparition".

1. "Call me by your name"

Note: 5/5

Avec 3 nominations aux Oscars, dont une pour Timothée Chalamet (l'étoile montante d'Hollywood, lisez son portrait ici), cette romance, imaginée par James Ivory et réalisée par Luca Guadagnino, a la saveur d’un Bertolucci dans "Beauté volée".

Call me by your name

2. "Phantom Thread"

Note: 4/5

Inspiré par la vie de Balenciaga, Daniel Day-Lewis campe un artiste de la haute couture dans le Londres des fifties, d’une exigence folle et inspiré par sa muse. Mais sait-il aimer? 6 nominations aux Oscars pour ce film de Paul Thomas Anderson.

Phantom Thread

3. "L’Apparition"

Note: 4/5



Mandaté par le Vatican, un grand reporter (Vincent Lindon, magistral. L’Echo du 10/2) enquête sur des apparitions de la Vierge. Une idée originale de Xavier Giannoli et un thriller rondement mené.