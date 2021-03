Les plateformes se taillent la part du lion aux Oscars

Avec les dix nominations de "Mank" et les six des "Sept de Chicago", Netflix prend l'avantage. Mais le cinéma indépendant résiste avec "Nomadland", nominé six fois.

C'est officiel: les nominations aux Oscars 2021 marquent l'avènement des plateformes, au détriment du cinéma indépendant et des studios. Mais si les observateurs attendaient un véritable raz de marée, il n'a que partiellement eu lieu, ce lundi, lors de l'annonce officielle.

Cette 93ᵉ édition a de quoi favoriser la suprématie des plateformes, après les confinements successifs et un assouplissement (temporaire?) du règlement des Academy Awards, qui jusqu'ici demandait une semaine effective de sortie en salles aux films en compétition.

Les Golden Globes, déjà, avaient donné le la: Netflix y fut déclaré grand vainqueur (8 récompenses pour 42 nominations), même si c'était surtout grâce aux séries ("The Crown", "The Queen’s Gambit"). La plateforme avait également décroché un prix posthume pour Chadwick Boseman ("Ma Rainey’s Black Bottom"). Aux Oscars aussi, Netflix est à l'honneur: "Mank" vient en tête avec pas moins de 10 nominations, suivi par l’autre fleuron, "Les sept de Chicago" et ses 6 nominations.

Il n'y en a pas que pour Netflix. Amazon et Disney alignent plusieurs concurrents sérieux.

Mais il n'y en a pas que pour Netflix. Amazon aligne plusieurs concurrents sérieux: "Borat 2" (6 nominations, déjà distingué par les Golden Globes) et le moins attendu mais excellent "The Sound of Metal" (6 nominations). Ce film, coproduit par les Flamands de Caviar et partiellement tourné en Belgique, revient sur le destin d'un batteur de rock rattrapé par la surdité. Son interprète, Riz Ahmed, est aussi nominé.

Bande-annonce de The Sound of Metal

Quant à Disney, le géant aligne à la fois "Onward" et "Soul" pour briguer le prix du meilleur film d'animation. Le second, s'il s'est retrouvé sur Disney+, n'a pas été conçu comme un film de plateforme à proprement parler.

Les "vrais" films en outsiders

Du côté du cinéma indépendant, Anthony Hopkins est de retour dans la production franco-britannique "The Father", signé par le Français Florian Zeller (6 nominations). Développé par FoxSearchLight, "Nomadland" (6 nominations, déjà Lion d'or à Venise et gagnant des Golden Globes) reste le grand favori. Citons également "Minari" (6 nominations), l'histoire d’une famille coréenne qui s'installe dans l'Arkansas, ou le très attendu "Judas and the Black Messiah" (6 nominations), tous deux produits par A24.

Profitons-en pour rappeler la différence fondamentale entre les films produits en interne par des plateformes pour créer du contenu - comme "Mank" -, et ceux produits par des producteurs indépendants, mais qui seront bel et bien distribués par Netflix - tels que "Judas and the Black Messiah".

Bande-annonce de Nomadland

Nouveau modèle?

Alors, nouveau modèle ou simple passage obligé? Il serait un peu rapide d'enterrer si vite le 7e art tel qu'on l'a connu. Les grincheux et autres cinéphiles pur jus feront d'ailleurs remarquer que si les plateformes brillent par leur offre pléthorique, la qualité n'est pas totalement au rendez-vous. Si on prend le seul Netflix, 2020 fait office de parent pauvre comparé au cru 2019 ("The Irishman", "Marriage Story", "The Two Popes"…). À part "The Devil All The Time" (aucune nomination), il faut se contenter de "Mank", très léché mais aussi très verbeux, ou des "Sept de Chicago", qui vaut plus par son thème engagé que par sa facture, assez classique.