Les séries nous rendent meilleur·es (au lit)

Tandis que "13 Reasons Why" (Netflix) avait marqué une génération d’adolescent·es en abordant de plein fouet les conséquences des violences sexuelles, "Unbelievable" (Netflix) a récemment montré qu’il était possible et nécessaire de construire une série policière de qualité, dont l’enquête cherche à élucider une affaire de viol.

Dans "The Morning Show", le premier succès critique et public d’Apple TV+, et "The Loudest Voice" (Showtime, en Belgique sur Be tv), l’industrie de la télévision dénonce ses propres dysfonctionnements, dans toute leur horreur et banalité. Une introspection qui fait son chemin derrière la caméra également, au vu de la présence grandissante des "coordinateur·rices d’intimité", gardien·nes du respect du consentement sur le tournage des séries. En attendant le jour où ce respect deviendra l’évidence même.