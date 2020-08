Les sorties ciné de la semaine

Cette semaine, on lorgnera surtout du côté du cinéma asiatique, à moins qu’on apprécie les petits thrillers et les films d’horreur américains…

House of Hummingbird

☻ ☻ ☻ ☺ ☺

Dans cette maison du colibri, selon la traduction littérale, vit une adolescente Eun-Hee fragile et jolie comme cet oiseau. Elle cherche à se faire une place au sein d’une famille où ses parents se disputent, sa sœur fait le mur et son frère est brutal. Elle cherche aussi à se situer dans la société sud-coréenne et grâce à une professeure de mandarin, la jeune ado va changer sa façon de considérer le monde qui l’entoure. Signé par la réalisatrice Kim Bo-ra, ce film lent et esthétique est interprété par Ji-hu Park, Sae-byeok Kim et Seung-Yun Lee.

Bande annonce de "House of Hummingbird"

A Girl Missing

☻ ☻ ☻ ☺ ☺

Ce film japonais de Koji Fukada, fan de Rohmer, dresse le portrait d’une infirmière à domicile. Depuis toujours Ichiko travaille pour la même famille où elle est considérée comme membre à part entière. Survient un drame, la fille cadette de cette famille est kidnappée. Et lorsqu’elle réapparaît, les soupçons de complicité avec le coupable pèsent sur Ichiko…qui demeure, en apparence, impassible. Ce thriller, à la frontière du mélodrame, a été remarqué au Festival de Locarno, l’an passé. Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa et Sosuke Ikematsu.

Bande annonce de "A Girl Missing"

Enragé

☻ ☻ ☺ ☺ ☺

Le titre anglais, "Unhinged", peut se traduire par "déséquilibré". Le maboul en question est interprété par Russel Crowe qui tourne des navets depuis près de vingt ans. Et visiblement, ce n’est pas ce thriller – où il apparaît très boursouflé – qui va rebooster sa carrière. On sera patient parce que Russell est un très bon acteur. Réalisé par Derrick Borte, avec Russell Crowe et Caren Pistorius.

Bande annonce de "Enragé"

The Rental

☻ ☻ ☺ ☺ ☺

Dave Franco, le petit frère de James Franco, passe pour la première fois devant la caméra avec ce film d’horreur au pitch plus que prévisible. Deux jeunes couples louent, pour un week-end s’annonçant festif, une villa au bord de l’océan. Le proprio de ladite demeure semble les espionner. Et les secrets qu’ils pensaient avoir bien scellés vont peu à peu se faire jour. Le week-end tournera au cauchemar. Avec Alison Brie, Dan Stevens et Jeremy Allen White.