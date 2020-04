Lockdown Culture Guide | La pêche est bonne sur Netflix

Kate Winslet dans "The Reader". (c) Netflix

Vous avez du mal à vous dépêtrer sur la reine des plateformes, au milieu d’un choix pléthorique qui tue le choix? Derrière les toutes dernières nouveautés et les séries espagnoles réputées immanquables, se trouvent quelques pépites qui défient l’algorithme sensé deviner vos goûts. Les voici.

Drame ♥ ♥ ♥ ♥

«The reader» De Stephen Daldry

Avec Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz,… → Lien vers le film sur Netflix

Une (simple?) histoire d’amour improbable entre un tout jeune homme et une contrôleuse de tram, dans l’Allemagne de l’après-guerre... Adapté d’un roman de Bernhard Schlinck, ce film signé Stephen Daldry ("Billy Elliot", "The Hours") fut assez mal reçu à sa sortie en 2009, mais il est entretemps devenu un presque classique. Grâce à une grande rigueur dans la narration, une reconstitution historique splendide – mais jamais démonstrative –, et des comédiens très impliqués, Kate Winslet ne se contentant pas du Golden Globe ni du Bafta, mais allant chercher l’Oscar.

THE READER Bande annonce VF

Science-fiction ♥ ♥ ♥ ♥

«Eternal Sunshine of the Spotless Mind» De Michel Gondry

Avec Jim Carrey et Cate Winslet → Lien vers le film sur Netflix

Attention film culte. Bien avant de se pencher sur "L’écume des jours" en 2013, le touche à tout de génie Michel Gondry s’inspirait de deux autres romans de Boris Vian pour accoucher d’un univers splendide de poésie. Il reprend le délire scientifique de "L’herbe rouge" et le côté "psychanalyse de l’amour" de "L’arrache-cœur" pour nous livrer une romance d’une richesse psychologique inégalée. Jim Carey est terrible en personnage lunaire et torturé. Et Cate Winslet inoubliable en jeune rebelle à cheveux alternativement orange ou bleus, qui croit en l’amour; puis qui n’y croit plus.

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND Bande Annonce VF (2004)

Comédie ♥ ♥ ♥ ♥

«Elle l’adore» De Jeanne Herry

Avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte → Lien vers le film sur Netflix

Un polar singulier, très bien écrit, très bien joué, où une fan (Sandrine Kiberlain) est prête à tout pour venir en aide à son idole mal embarquée (Laurent Lafitte). Derrière ce personnage de chanteur populaire on peut apercevoir un double de Julien Clerc, sans doute parce que la jeune réalisatrice n’est autre que le fruit de ses amours avec Miou-Miou… C’est à Jeanne Herry que l’on doit aussi l’extraordinaire "Pupille" (2018).

ELLE L'ADORE - Bande annonce officielle (2014)

Thriller ♥ ♥ ♥ ♥

«Captain Phillips» De Paul Greengrass

Avec Tom Hanks → Lien vers le film sur Netflix

Le capitaine Phillips doit contourner la corne de l’Afrique, avec son paquebot. Mais deux frêles esquifs se profilent sur le radar et quatre jeunes Somaliens désespérés – mais bourrés de kat – montent à bord, malgré les puissants jets d’eaux dissuasifs. Une partie de l’équipage est séquestrée. Ce bras de fer efficace ne révolutionne pas le genre, mais nous en dit beaucoup sur les zones d’ombre où se réfugie notre humanité, quand vient la crise.

Capitaine Phillips Bande Annonce VF

Thriller ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

«Room» De Lenny Abrahamson

Avec Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, William H. Macy,… → Lien vers le film sur Netflix

Le principe de ce film palpitant, couronné par l’oscar de la Meilleure Actrice, est de nous faire partager le degré absolu d’une intimité. A l’étroit car séquestrés, un gamin et sa mère. Paradoxalement, une immense pulsion de vie explose : il s’appelle Jack et il a 5 ans. Ici, on nous invite à vivre avec intensité tous les sentiments humains. La peur et le dégoût. L’espoir et la joie. Le doute et la frustration. Mais aussi la connivence, et même l’apprentissage. Vous vous sentez un peu à l’étroit en période de confinement ? " Room " va vous donner des ailes… sur quelques mètres carré.

Room / Bande-annonce VF [2016]

Comédie ♥ ♥ ♥ ♥

«Snatch» De Guy Ritchie

Avec Jason Statham, Stephen Graham, Vinnie Jones, Brad Pitt,… → Lien vers le film sur Netflix

C’était au temps où Guy Ritchie était encore "Monsieur Madonna". Et où Brad Pitt, pas encore tout à fait star mondiale, n’hésitait pas à se couler dans la peau d’un gitan irlandais à l’affût d’un trafic juteux. On trouve ici le mélange parfait entre action et comédie, le tout dans un contexte extrêmement bien documenté de braqueurs au grand cœur – et à la petite semaine.

SNATCH Bande Annonce VF (2000)