Lockdown Culture Guide | Notre nouvelle sélection de films en streaming

"Tully" de Jason Reitman. (c) Bron Studios | Right of Way Films | Denver and Delilah Productions

Sylvestre Sbille, le critique cinéma de L'Echo, vous a concocté une nouvelle sélection de coups de cœur en VOD. Retrouvez Charlize Theron, James Franco, Veerle Baetens, Adèle Haenel, Juliette Binoche... dans votre salon!

>Ci-dessous, retrouvez toutes nos sélections culturelles pour confiné.es.

Drame ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

«Tully» De Jason Reitman

Avec Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston,… → Lien vers le film sur Be tv

Marlo, mère au foyer enceinte, enchaîne les gestes comme un robot. Lorsque son frère engage pour elle une "nounou de nuit", elle retrouve pourtant goût à la vie… Et si nous étions en plein milieu d’une ère qui s’espère féministe - mais qui exploite la femme comme jamais? Même moderne, même occidentale, n’est-elle pas encore et toujours considérée comme un être destiné à se dissoudre, et dont la principale fonction est un sacrifice total à la perpétuation de la race? Femme, lève-toi! (tes enfants ont grandi).

TULLY Bande Annonce VF (2018) Charlize Theron

Thriller ♥ ♥ ♥ ♥

«127 heures» De Danny Boyle

Avec James Franco, Kate Mara, Florence Poésy,… → Lien vers le film sur Be tv

Qu’il a bien vieilli ce film de survie minimaliste! Danny Boyle ("Slumdog Millionnaire", "Trainspotting") nous invite à suivre minute par minute l’extraordinaire histoire vraie d’Aron Ralston, coincé par un rocher géant au cours d’une rando en solitaire. On ne vous rappellera pas ici les rebondissements, au risque de gâcher le plaisir… Le film recèle l’exact dosage entre action et psychologie, pour nous livrer en super condensé le portrait d’un homme – et donc de toute l’humanité. Les jours où le confinement vous pèse, imaginez qu’en plus vous ayez un bloc de plusieurs tonnes sur les bras…

127 Heures Bande-Annonce VF

Drame ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

«Alabama Monroe» («The Broken Circle Breakdown») De Felix Van Groeningen

Avec Veerle Baetens, Johan Heldenebergh,… → Lien vers le film sur Be tv

Pourquoi chercher midi à quatorze heures? Un des meilleurs films de ces dernières années est un film flamand. Une ambiance un peu décalée d’artistes bohème qui vivent en marge, et qui communiquent par musique bluegrass interposée… Un événement qui survient, et qui laisse tout le monde sans voix... Le tout servi par des acteurs en état de grâce, et par une histoire dessinée au couteau, calibrée au gramme près.

ALABAMA MONROE Bande annonce

Drame ♥ ♥ ♥ ♥

«Le cercle littéraire de Guernesey» De Mike Newell

Avec Lily James, Michiel Huisman,… → Lien vers le film sur Be tv

1946. Une jeune romancière londonienne reçoit une mystérieuse lettre du Cercle Littéraire des Amateurs d'Epluchures de Patates de Guernesey, qui a été un vrai refuge pour ses membres pendant l'Occupation allemande. Sur l’île, elle fait des rencontres de plus en plus excentriques… et découvre la partie sombre de l’histoire, en même temps que ses propres motivations de romancière. Un film britannique comme on les aime : beau, simple, subtil. Une fois n’est pas coutume : l’adaptation réussie d’un roman culte.

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY Bande Annonce VF (2018)

Thriller ♥ ♥ ♥ ♥

«La Llorona» De Jayro Bustamante

Avec Maria Mercedes Coroy, Sabrina de la Hoz, Margarita Kenéfic, Julio Diaz… → Lien vers le film sur Cinéart

Guatemala City. La belle et grande maison patricienne est assiégée par le peuple. Pourquoi ? Parce que le vieux père, ancien général durant la junte militaire des années 80, est accusé d’avoir favorisé le génocide des populations autochtones. Jayro Bustamante ("Temblores") donne à son propos un caractère universel, en transformant un drame familial en chassé-croisé claustrophobique où les démons du passé rattrapent un par un tous les membres de la famille.

LA LLORONA Bande Annonce (2020) Thriller

Drame ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

«Portrait de la jeune fille en feu» De Céline Sciamma

Avec Adèle Haenel, Noémie Merlant,… → Lien vers le film sur Universciné

Bretagne, 18e siècle. Une jeune fille à marier... La peintre professionnelle engagée pour faire son portrait… Et la jeune servante de la maison. Avec ces trois personnages – et comme décor une sublime côte bretonne, Céline Sciamma réalise le film parfait… tout en brouillant les pistes. Car ici la sensualité n’est pas seulement physique, mais parfois intellectuelle. Et l’esthétique ne joue pas seulement sur les compositions et les lumières – mais aussi sur les peaux, les gestes, les phrases. Le tout servi par un montage et un scénario apparemment simplissimes. Comme le disait de Vinci, la simplicité n’est-elle pas la sophistication suprême?

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU Bande Annonce (2019) Adèle Haenel, Drame

Comédie ♥ ♥ ♥

«Long Shot» («Séduis-moi si tu peux») De Jonathan Levine

Avec Charlize Theron, Seth Rogen,… → Lien vers le film sur Universciné

Elle, star internationale de la politique, sera bientôt présidente des Etats-Unis. Lui, geek journaliste indépendant maladroit, possède une plume acérée. Leur point commun ? Elle était autrefois… sa baby-sitteuse. Se crée un rapport de confiance immédiat entre la success woman et le "looser". Mais jusqu'où ? A l’arrivée, Seth Rogen et Charlize Theron créent un formidable couple de comédie, et livrent un film très intéressant sur les clichés des rapports homme-femme… et comment les détourner.

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX ! Bande Annonce VF / 2019

Comédie ♥ ♥ ♥ ♥

« Doubles vies » D’Olivier Assayas

Avec Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne,… → Lien vers le film sur Universciné

Ce film a été éreinté à sa sortie, notamment par la presse parisienne, qui n’a voulu y voir qu’une longue suite de dialogues alambiqués. Et pour cause: le film est en fait une satire de ce même milieu hyper intello, souvent nombriliste. Mais sous cette première couche, Assayas farcit son propos de passionnants dialogues sur la vanité. Canet est parfait en éditeur submergé, Binoche en artiste un peu échevelée, et Macaigne en écrivain " tête-à-claques ", imbu et narcissique… mais assumé.