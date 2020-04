Lockdown Culture Guide | Votre nouveau programme de films en streaming

Ici, on donne le rôle du héros à… un nouveau-né. Toute une série d’adultes sont concernés par le destin de Théo, abandonné à sa naissance par sa mère biologique. La fonctionnaire responsable (Sandrine Kiberlain), le père d’accueil (Gilles Lellouche), la potentielle mère d’adoption (Elodie Bouchez): tous finissent par unir leurs forces pour donner les meilleures chances possible à ce "petit d’homme". Les séquences, très bien tissées entre elles, véhiculent toutes un flot d’émotions, parfois difficiles à nommer, souvent contradictoires, toujours parfaitement amenées. Bouleversant.

Olivier se réveille: sa femme, au bout du rouleau, a fait sa valise, le laissant avec la maison et les enfants… Ici, tout sonne juste: les enfants qu’on habille pour l’école, l’amour inconditionnel d’une sœur – elle aussi en recherche d’elle-même –, l’incompréhension face à l’absence de l’être aimé, l’impitoyable (et presque invisible) pression sociale… Un film impressionniste fait de moments, mais qui construit au final une épopée: celle d’un homme blessé qui convoque toutes ses pulsions de vie, bien décidé à ne pas "lâcher l’affaire".

Une mère et ses deux filles ado sont attaquées dans l’ancienne demeure familiale… Seize ans plus tard, l’une est restée fragile, l’autre est une auteure à succès. Et les attaques reprennent... On aurait pu craindre une resucée du film de manoir, avec portes qui claquent, toiles d’araignée et poupées en porcelaines qui vous suivent du regard. Mais le film vient heurter en nous quelque chose de freudien. Vivons-nous dans le déni et l’extrapolation comme Beth, l’écrivaine? Ou sommes-nous prisonniers, comme Vera, de ces obsessions qui nous empêchent de vivre pour de bon?