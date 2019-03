Luke Perry, star de "Beverly Hills, 90210", est décédé

Luke Perry avait été hospitalisé le jour même où les studios Fox avaient annoncé relancer la série "Beverly Hills, 90210" pour six épisodes cet été. Le nom de Luke Perry n'apparaissait toutefois pas au casting. Six personnages de la série originale, Jason Priestley (Brandon Walsh dans la série), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver) et Tori Spelling (Donna Martin) seront en revanche de la partie.