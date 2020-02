Magritte du cinéma: le film "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse fait une razzia

En remportant pas moins de neuf prix samedi soir, le film "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse a été consacré comme grand gagnant de la 10e cérémonie des Magritte du cinéma.

Magritte du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario original ou adaptation (Olivier Masset-Depasse et Giordano Gederlini), de la meilleure actrice (Veerle Baetens), du meilleur acteur dans un second rôle (Arieh Worthalter), de la meilleure image (Hichame Alaouié), du meilleur montage (Damien Keyeux), de la meilleure musique originale (Frédéric Vercheval) et du meilleur son (Marc Bastien, Thomas Gauder, Héléna Réveillère et Olivier Struye). Le film "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse s'est vu récompensé de neuf Magritte samedi soir, au Square à Bruxelles. Un véritable plébiscite pour ce thriller psychologique"à la Lynch".

"C'était un peu mono-obsessionnel"

Vue en plein écran Veerle Baetens, sacrée meilleure actrice. ©BELGA

Olivier Masset-Depasse ne s'attendait pas à une telle ovation. "J'ai trouvé très chaleureux d'avoir été autant reconnu, même si je suis un peu mal à l'aise car c'était un peu mono-obsessionnel", a fait valoir le réalisateur Olivier Masset-Depasse, après avoir raflé de multiples prix samedi à Bruxelles. "Neuf sur dix! Je n'aurais jamais pensé autant. C'est un film où j'ai essayé de me réinventer complètement par rapport à mes précédents films et cela fait toujours plaisir de voir que cela a été compris."

Il a annoncé une version américaine à venir. "On va faire la version américaine avec Jessica Chastain et Anne Hathaway, dans les rôles respectifs d'Alice et Céline". Le film, qui fait référence à l'art de filmer d'Alfred Hitchcock, plante son décor dans les années 60.

À la suite d'un drame qui vient perturber un voisinage tranquille, la paranoïa s'insinue progressivement dans l'amitié forte qui unit deux femmes. Le long-métrage était en compétition pour le meilleur film avec "Le jeune Ahmed" de Jean-Pierre et Luc Dardenne, "Lola vers la mer" de Laurent Micheli, "Nuestras madres" de César Diaz et "Seule à mon mariage" de Marta Bergman.

Kody en maître de cérémonie

Vue en plein écran Kody présentait la soirée, entouré de comparses comme Dany Boon ou Alex Vizorek. ©BELGA

En cours de soirée, le maître de cérémonie, l'humoriste Kody, a donné la parole à l'acteur belge Jean-Claude Van Damme dans de courtes vidéos. Le président de la cérémonie Pascal Duquenne a pour sa part choisi de faire son entrée sur la musique de James Bond.

Parmi les autres personnalités du cinéma qui sont montées sur scène, l'audience a également pu apprécier l'acteur et humoriste français José Garcia, le chroniqueur Stéphane Guillon, l'actrice belge Déborah François, le réalisateur Jaco Van Dormael, la chanteuse Amanda Lear et le comique Dany Boon.

Vue en plein écran Pascal Duquenne présidait les 10e Magritte. ©BELGA

A noter encore que la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo), la figure du PS Elio Di Rupo, le commissaire européen à la Justice Didier Reynders (MR) ou encore le prince Laurent étaient présents dans le public.

Un Magritte d'honneur pour Monica Bellucci

Vue en plein écran Monica Bellucci a reçu un Magritte d'honneur. ©BELGA

D'autres récompenses notables ont été remises tout au long de la cérémonie, dont le Magritte du meilleur film étranger en coproduction décerné à "Sorry we missed you" du réalisateur anglais Ken Loach, coproduit en Belgique par les frères belges Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve).

L'actrice mythique italienne Monica Bellucci s'est vue remettre un Magritte d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière, sous une ovation du public. "On dit que le surréalisme c'est l'âme belge, alors encore milles mercis de m'avoir donné un peu de votre âme", a déclaré la star.