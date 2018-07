"Mamma Mia", 10 ans après

C'est la comédie de la semaine. Meryl Streep revient avec l'été dans un second opus de "Mamma Mia!".

"Mamma Mia! Here we go again", d’Ol Parker, est à la fois une suite et un prequel du célèbre "Mamma Mia". Un deux en un comme un produit fabriqué spécialement pour les vacances. Avec beaucoup de chansons d’Abba, of course.

On se souvenait du bonheur que prodiguait le premier film avec une Meryl Streep pétulante et fantasque qui évoluait dans une île grecque. Dans "Mamma Mia! Here we go again", Donna, son personnage, a été effacé, mais on peut apercevoir Meryl cinq minutes, le temps d’une chanson.

La nouvelle production nous propose deux histoires. Celle de Donna jeune – incarnée par Lily James toujours très "princesse Disney" – dans son périple grec et ses multiples amours. Et celle de la fille de Donna – impeccable Amanda Seyfried – qui veille sur l’hôtel Bella Donna et sa possible réouverture. Celle qu’on n’attendait pas, c’est Cher! Ressemblant à une momie, il lui échoit d’incarner la grand-mère de Sophie. Était-ce bien nécessaire?