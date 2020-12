"Mank" nous replonge dans l'univers de "Citizen Kane"

David Fincher n’a plus à prouver son amour pour les films d’envergure. Il l’a montré avec "Seven", "Fight Club" et "L’étrange histoire de Benjamin Button" pour ne nommer que ceux-là. Ces dernières années, il préparait son film le plus audacieux peut-être. Un film que seul un véritable amoureux du cinéma pouvait faire. Et son titre se réduit à quatre lettres: "Mank". Comme le diminutif de Herman J. Mankiewicz, l’un des plus prolixes scénaristes américains des années 20, 30 et 40 à qui l’on doit "Le Magicien d’Oz" et "Citizen Kane". Parce que derrière le génial Orson Welles, qui n’avait que vingt-quatre ans au moment où il réalisa "Citizen Kane", se trouvait aussi le talent étincelant de Mankiewicz. Le choix de Fincher est – on le comprend d’emblée – de coller à l’esthétique de "Citizen Kane". Il filme donc lui aussi en noir et blanc. Et du générique de début au générique de fin, tout a l’air de provenir en direct des années 30 et 40. Si la manière de filmer de Fincher rappelle celle de Welles, elle évoque aussi celle de von Stroheim.