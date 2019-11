Martin et ses frères reviennent par la grande porte

Petite et grande histoire

On suit Frank Sheeran (De Niro), un chauffeur irlandais pas trop regardant quant au lieu de livraison. Bientôt licencié, il s’est fait entre-temps bien voir de Russell Bufalino (Pesci), un intermédiaire très haut placé. Frank devient vite homme de main, poseur d’explosif, et même spécialiste pour "repeindre les murs" – traduisez "avec le sang de ses victimes". Jusqu’au jour où la mafia le prête à Jimmy Hoffa (Pacino), star nationale et président du surpuissant syndicat des routiers…

Une des nombreuses couches de plaisir qui s’insinuent chez le spectateur est celle où la petite et la grande histoire se mêlent. Car on reçoit ici la confirmation, et de l’intérieur, que la Cosa nostra était bien de tous les coups. Élection d’un certain Kennedy à la Maison Blanche… "Presque guerre" avec la juteuse Cuba – où l’on voudrait reconquérir les palaces et les casinos… via une Baie des Cochons déclenchée dans l’arrière-salle d’un bistro de Little Italy!