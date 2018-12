Mary Poppins réenchante

Rob Marshall réinvente une Mary Poppins en guerre contre la Grande Dépression. Un Disney dans l’air du temps qui doit beaucoup à Emily Blunt et Meryl Streep.

Cinéma "Le retour de Mary Poppins" Note: 4/5 De Rob Marshall. Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Meryl Streep…

Si "Le retour de Mary Poppins" appartient à la longue liste des reboots entrepris par Disney Pictures – dont on attend pour le printemps 2019 le "Dumbo" par Tim Burton –, on peut se réjouir que Rob Marshall y ait apporté sa patte. Le film original date de 1964. Autant dire qu’il n’appartient pas à la culture de la génération X et encore moins à celle des millenials. À moins de fréquenter les cinémathèques ou de se brancher sur YouTube…

Pourtant, à sa manière, "Mary Poppins" est un chef-d’œuvre de comédie musicale avec l’esprit joyeux des sixties. Rob Marshall, réalisateur mais aussi chorégraphe, planche sur le retour des comédies musicales depuis une vingtaine d’années déjà. On se souvient de son "Chicago" qui, en 2002, avait remporté l’Oscar du meilleur film. Le succès de "La La Land", de Damien Chazelle, en 2017, permettait de penser que le public était à nouveau prêt pour les comédies musicales. C’était donc le bon timing pour plancher sur une version plus moderne de "Mary Poppins". Et plutôt que de faire un copier-coller, Marshall et son team l’ont réinventée.

Bande-annonce

Le premier "Mary Poppins" se déroulait à Londres au début du XXe siècle. L’action de celui-ci se situe durant la Grande Dépression de 1929-30. Ce qui change tout. Et trouve un écho avec l’époque actuelle où, comme Michael Banks, le père de famille, de nombreuses personnes sont endettées et menacées de perdre leur maison. Dans "Le retour de Mary Poppins", la sœur de Michael Banks (la très fine Emily Mortimer), manifeste contre la pauvreté et pour le féminisme. Cela étant, "Le retour de Mary Poppins" n’est, évidemment, pas un film social.

La famille que l’on suit est celle des enfants du premier "Mary Poppins" qui ont grandi. Le père (joué par Ben Wishaw) est complètement paumé depuis la mort de son épouse. Il ne parvient pas à élever ses trois enfants, à payer ses factures et à garder la tête hors de l’eau.

L’action se situe durant la Grande Dépression de 1929-30. Ce qui change tout. Et trouve un écho avec l’époque actuelle.

Heureusement qu’arrive Mary Poppins. Mieux qu’une sorcière ou une nanny à tout faire. Une fée pleine d’astuces et de philosophie pour que tout s’arrange. On peut être bluffé par l’interprétation d’Emily Blunt. Elle relève le challenge du rôle – créé en 1964 par Julie Andrews – qui demande de savoir parfaitement chanter, danser et jouer la comédie.

Et les Anglais ne pourront pas lui reprocher son accent puisqu’elle est anglaise. Autour d’elle, tous les personnages sont à leur place. Y compris Meryl Streep qui fait un numéro incroyable de sorcière en mode Baba-Yaga à l’accent russe.

Les accessoires sont aussi séduisants dans ce film. Ainsi le parapluie de Mary Poppins ne veut pas être rangé avec les cannes. Le merveilleux, comme elle l’enseigne, commence, par exemple, par le bain qui se transforme en exploration sous-marine. Ou le dessin d’un vase ancien qui emporte les enfants et leur nanny dans un cirque où les animaux parlent. Les personnages réels et les personnages de dessin animé s’accordent admirablement dans un monde haut en couleurs.