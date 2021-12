"Matrix": vous en reprendrez bien un peu?

Mondes parallèles, hyper contrôle et virtualité: quand le cinéma des années 90 jouait avec le réel pour mieux nous mettre en garde…

1999. "Matrix" défraie la chronique et conquiert la planète (500 M$ de recette), imposant une esthétique faite de longs manteaux en cuir, de balles qu'on évite au ralenti, d'agents robotiques en costume gris, et surtout de réalités parallèles réductibles à des milliards de 0 et de 1 – avec des lunettes de soleil pour tout le monde, histoire de faire joli. Et, bien sûr, un questionnement métaphysique, qui va passionner toute une génération.

Cette fichue matrice qui nous relie par le nombril et nous abreuve de son lait sucré, nous inondant d'images qui nous font croire à la vraie vie, eh bien… on y va tout droit.

Une génération de geeks, freaks, et autres nerds? Pas du tout. Tout le monde y va de son commentaire philosophique. Mais avec le même constat, de Buenos Aires à Djakarta: cette fichue matrice qui nous relie par le nombril et nous abreuve de son lait sucré, nous inondant d'images qui nous font croire à la vraie vie, eh bien… on y va tout droit.

Le cinéma, comme d'habitude, prend le pouls des peurs et des obsessions humaines.

Le virtuel vous veut du bien

Et pourtant, en 99, on n'y était pas encore. Pour rappel, à l'époque, les téléphones portables ne sont réservés qu'à une élite (ou aux premières victimes, tout dépend du point de vue), et internet n'est utilisé que par quelques millions d'heureux élus (à moins que ce ne soit les futurs esclaves du nouveau système – allez comprendre). Toujours est-il que le citoyen lambda de 1999 a la trouille de perdre sa sacro-sainte indépendance d'esprit et de se voir dilué dans un grand bain virtuel. Le cinéma, comme d'habitude, prend le pouls des peurs et des obsessions humaines et, en quelques années, les propositions filmiques liées aux mondes parallèles artificiellement créés pleuvent dru.

Que diriez-vous d'un homme qui croit mener une vie heureuse – alors qu'il est prisonnier d'un dôme truffé de caméras qui transmettent son quotidien au monde entier sous forme de feuilleton? ("The Truman Show", 1998). Ou d'un nouveau jeu vidéo hyper réaliste directement relié au corps du joueur, qui tourne au cauchemar quand des activistes hackent ledit jeu pour en dénoncer les dérives? ("eXistenZ", 1999). D'un monde où des films-expériences se connectent directement au cortex, et créent addictions et trafics ("Strange Days", 1995)? D'un Japon régi par internet et les machines, où une policière-robot voudrait pénétrer le "ghost" du grand méchant afin d'explorer les reliques de conscience humaine encore présentes en lui? ("Ghost in the Shell", 1995).

Caverne de Platon ou théière de Russel?

Derrière ces spéculations, des questionnements qui hantent l'humanité depuis longtemps. Avec son mythe de la caverne, Platon imagine les habitants d'une grotte qui ignorent tout de l'extérieur, et ne s'en font une idée, triste et unidimensionnelle, que via les ombres projetées sur le fond de leur grotte. Descartes, lui, imagine un "malin génie", qui s'escrimerait à limiter nos sens et à nous immerger dans une perception tronquée et morne – qui annonce à sa manière Big Brother.

Plus récemment, d'autres théories ont fait fureur. Êtes-vous plutôt chat de Schrödinger (1935) ou théière de Russel (1952)? Dans le premier de ces "jeux de l'esprit", un chat est à la fois mort et vivant, car enfermé dans une boîte avec une substance radioactive qui connaît trois états: active, inactive, ou les deux à la fois. Après exposition, soit la substance a été activée (le chat est mort) soit elle est restée inactive (le chat est vivant), soit les deux à la fois (le chat est potentiellement… les deux). Une manière d'illustrer que les modèles mathématiques qui nous régissent laissent le champ ouvert à une série de possibilités vertigineuses qui déchaînent l'imagination – et qui donneront aussi bien "Interstellar" qu'"Inception".

Autre paradoxe: cette théière que Russell affirme en orbite autour du soleil. Prouvez-moi son inexistence, demande le mathématicien gallois. L'idée est de montrer que l'existence de Dieu (ou de toute chose en dehors de notre portée matérielle) est proprement indémontrable. Ce qui ouvre paradoxalement le champ à tous les possibles – tout ce que nous spéculons pourrait être vrai.

Le virtuel s'est bel et bien immiscé partout dans nos vies et l'absence de contact avec le réel constitue notre plus grand enjeu sociétal.

La matrice, bonjour

Que nous apprend "Matrix" aujourd'hui (ou ce 4ᵉ volet où Neo et Trinity semblent condamnés à vivre et revivre toujours les mêmes événements)? Que le virtuel s'est bel et bien immiscé partout dans nos vies (qui ressemblent de plus en plus à un scénario des années 90) et que l'absence de contact avec le réel constitue notre plus grand enjeu sociétal – avec un retour à la terre et à l'animalité au centre des préoccupations collectives.

Qu'aurait répondu le "vous" de 1999, si on vous avait dit que 20 ans plus tard, vous devriez brandir une machine portant un dessin crypté, chaque fois que vous souhaiteriez entrer dans un mall/restaurant/musée/cinéma/pays (barrer les mentions inutiles)? Si on vous avait assuré que vous habiteriez un monde où la technologie est conçue pour être addictive? Où on espère vivre 100 ans sans souffrir jamais? Où la télé choisit pour vous – en se basant sur ce que vous avez regardé la veille, et l'avant-veille, et tous les jours de votre vie? Vous auriez sans doute ri à votre propre nez. Quoi? Un monde où on valoriserait ceux qui restent enfermés chez eux avec leur progéniture exténuée – reliés au dehors grâce à un flux presque ininterrompu d'écrans rebaptisés "école", ou "travail"? La bonne blague! Un mauvais film des années 90, voilà ce que c'est… Mais c'est la matrice, votre histoire! Moi vivant: jamais…

