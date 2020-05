Michel Piccoli, le dernier des grands

Il est de ces acteurs dont le nom convoque immédiatement un goût de jeunesse , ressuscitant ces grands films du samedi soir découverts en famille, sur le petit ou le grand écran. Michel Piccoli est de ceux-là… ce qui induit qu’il fait bel et bien partie des "derniers grands". Pour Claude Sautet , Marco Ferreri , Luis Bunuel … Dans "Belle de jour" , "Le mépris" ou "Mauvais sang" : notre cinéphile se teinte de son visage depuis si longtemps…

Un feu mal dompté

D’ailleurs, quand il apparaît au début des années 60 dans les films de Melville ("Le Doulos") ou de Bunuel ("Le journal d’une femme de chambre"), il a déjà un physique de quarantenaire. Avec ses sourcils broussailleux et son regard hypnotique, il inquiète immédiatement . C’est son rôle de mari de Brigitte Bardot sous la houlette de Jean-Luc Godard dans "Le mépris", qui fera de lui un incontournable . Avec son costume bien coupé, sa clope au bec et son petit chapeau, il impose une silhouette. Celle de l’homme viril, cultivé, torturé, qui cache sous ses manières un feu mal dompté, une fragilité, un doute, une double vie .

Cet emploi d’homme ordinaire tout sauf ordinaire fera merveille chez Claude Sautet. Trois très grands films - "Les choses de la vie" (1970), "Max et les ferrailleurs" (1971), "Vincent François Paul et les autres" (1974) - suffisent pour installer l’acteur au sommet (et souvent dans les bras de Romy Schneider).