Mikhaël Hers filme le vide du quotidien

David, un Parisien glandeur de 24 ans, perd subitement sa sœur et doit s’occuper de sa nièce de 7 ans, Amanda. Un film décalé qui livre une version codifiée, quotidienne, banale de nos vies.

David, gentil échalas parisien dans la vingtaine, multiplie les petits boulots. "Accueilleur" de touristes qui prennent possession de leur appartement de location, glandeur et même élagueur. Il passe pas mal de temps avec Amanda, la fille de Sandrine, sa sœur célibataire. Jusqu’au jour où Sandrine ne rentre pas. Dans le parc, David découvre des dizaines de corps et d’agonisants: une tuerie de masse vient de se produire. Sandrine est au nombre des victimes. Au fil des jours, puis des semaines, dans la solitude des rues et des appartements silencieux, David et Amanda vont se rapprocher, par la force des choses.

Dans un Paris fantasmé

Le réalisateur joue la distanciation. Les dialogues peuvent sonner étranges voire empruntés, et le jeu des acteurs paraître parfois décalé.

Ceux qui chercheraient ici un certain réalisme seraient déçus. Le réalisateur se place clairement du côté de la distanciation. Les dialogues peuvent sonner étranges voire empruntés, et le jeu des acteurs paraître parfois décalé. Mais c’est pour mieux nous faire partager cette aventure pas comme les autres, où on se retrouve, tels les protagonistes, un peu absents de nos corps.

Ainsi, le Paris qui sert d’écrin à l’histoire ne ressemble pas au Paris que l’on connaît mais à une ville fantasmée que l’on peut parcourir à vélo en suivant de longs boulevards calmes et ombragés. De même, ce film ne ressemble pas à ceux qui peuplent les cinémas, mais plutôt à une version codifiée, quotidienne, banale de nos vies. Il n’y a pas vraiment de narration, mais plutôt une situation que l’on explore par touches, douloureuse, tragique, presque absurde.

Et c’est la quotidienneté qui donnera toute sa place au vide. On est ici à l’inverse exact du traitement musclé qu’un cinéma plus américain aurait donné aux attentats: coupables, courses-poursuites, suspense.