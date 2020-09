"Misbehaviour" | Quand le Women’s Lib s’emparait de Miss Monde

À la fin de cette décennie justement, le Women’s Lib (et son corollaire français le MLF) venait de se lancer. Keira Knightley, une actrice profondément féministe, ne pouvait pas refuser un tel film. Elle joue, ici, une jeune agrégée en Histoire, mère célibataire, qui parvient non sans peine – parce que le jury est exclusivement constitué par des hommes – à être admise comme professeure à l’University College of London. Lorsqu’elle s’aperçoit que sa petite fille copie les attitudes des finalistes à Miss Monde qu’elle voit à la télé, Keira rejoint le mouvement féministe. Car, pour elle, ce concours est sexiste et dégradant pour les femmes. Elle deviendra même la porte-parole du comité anti-Miss Monde.