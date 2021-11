Mois du doc, un mois pour faire le plein de documentaires

Plus de 150 films! Pendant un mois (tout novembre, pour faire simple), et à travers tout le pays, le monde du documentaire se coupe en quatre pour vous apporter le meilleur. Ce "Mois du doc" est une initiative de notre Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but? Faire rayonner notre documentaire national. Et ça marche! Pour aiguiller le chaland dans la masse des propositions, on peut avancer par thèmes (art, santé, migration, politique, féminisme), ou par lieu de visionnage (organisé par provinces), et bien sûr par dates. Les lieux de projection sont très nombreux: cinémas mais aussi centres culturels, galeries d’art, télévision (Auvio) et VOD (Sooner), et même… Paris (via le Centre Wallonie-Bruxelles). Un grand plus: les nombreuses rencontres et débats…