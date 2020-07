Morricone, le cinéma, c'était lui

Avec la perte du mythique compositeur italien, décédé ce lundi à l’âge de 91 ans, ce ne sont pas seulement les cinéphiles qui sont orphelins, c’est le cinéma lui-même.

Ennio Morricone occupe une place à part dans le cœur de chacun de nous. Son nom débloque immédiatement l’imaginaire et convoque les images parfaites d’un jardin secret. Les airs qu’il a composés font partie de notre intimité, de notre passé, de notre enfance, de ce qui nous a construit. Ce sont autant de madeleines de Proust qui, en quelques accords, ressuscitent des ambiances complexes que des milliers de mots auraient bien de la peine à évoquer.

Il devient une légende à près de 40 ans, avec la "Trilogie du dollar" de Sergio Leone.

Sa carrière est riche de plus de 500 musiques de film, mais c’est son travail sur la trilogie “Pour une poignée de dollars” (1964), “Pour quelques dollars de plus” (1965), “Le bon la brute et le truand” (1966) qui a fait de lui une légende, à près de 40 ans. Car au départ, ce natif de Rome se destinait à la "grande" musique, classique, symphonique. Mais le destin en avait décidé autrement: parmi ses camarades de classe, on compte en effet une autre légende, son compère sur bien des films, Sergio Leone en personne. C’est lui qui vient débaucher l’ami Ennio lorsqu’il entame la fameuse trilogie. À partir de là, les chefs d’œuvre s’enchaînent, et le compositeur s’invite dans les filmographies les plus variées. "La bataille d’Alger" (1966), le "Théorème" de Pasolini (1968), "Le clan des Siciliens" (1969), "Sacco et Vanzetti" (1971) – dont il signe la chanson "Here’s to You" immortalisée par Joan Baez, futur hymne hippie.

La musique est un personnage

Plus une année ne s'écoule sans que Morricone n’impose un nouveau standard qui frappe les esprits et devient un hymne mondial, fredonné sur toutes les lèvres. Il faut dire que chez lui la musique ne se contente pas de souligner l’ambiance ou de renforcer les sentiments de telle ou telle séquence: elle incarne véritablement l’âme du film. Il est le premier à considérer le thème comme un des personnages de l’histoire et même à composer un air différent pour chaque protagoniste, afin d’augmenter la force du pouvoir narratif, l’identification, ou l’humour.

Le maestro ne perd pas son inspiration dans les années 1980 avec de nouveaux incontournables comme "Le professionnel", "Il était une fois en Amérique" ou "Mission".

Comme le grand public, l’homme aime le cinéma sous toutes ses formes et ne dédaigne aucun genre. Les années 70 verront se mêler la saga familiale ("1900" de Bertolucci), la comédie "libération sexuelle" ("La cage aux folles"), le film d’horreur ("L’exorciste 2") et même un chef-d’œuvre signé Terrence Malick ("Les moissons du ciel"). Le maestro ne perd pas son inspiration pendant la décennie suivante et signe la partition de nouveaux incontournables: "Le professionnel", "Il était une fois en Amérique" (pour son vieux compère Leone), "Mission", "Les Incorruptibles", "Cinéma Paradiso"...

Seulement consacré en 2016

Désormais cultissime, Morricone est vénéré entre autres par Tarantino, qui lui offrira bientôt son seul Oscar (à part un Oscar d’honneur): 2016 voit sa consécration, pour "Les huit salopards", après 7 nominations. Tarantino, qui lui avait déjà emprunté bien des airs existants, pour "Kill Bill" ou "Django Unchained".

Depuis des années, celui qui aura vendu plus de 70 millions de disques se plaisait à parcourir le monde pour donner des concerts de prestige (lire ci-dessous. Ce qui le rend si proche de nous, en plus d’avoir révolutionné la notion d’identité sonore au cinéma, c’est sans doute son éclectisme. Nous avons chacun un patrimoine personnel constitué de centaines de films qui nous ont parlé, à un moment ou l’autre de notre vie, des films références que nous chérirons jusqu’à la fin des temps, et qui nous sont vrillés au corps par l’intimité de l’inconscient. Au cœur de bien de ces films vit la musique intime, drôle, lyrique, sublime, et mondialement partagée du maestro Morricone.