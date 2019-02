Netflix étend sa palette à l'art contemporain

Netflix attire sans cesse plus de réalisateurs en vue. Récemment, les frères Cohen ("La ballade de Buster Scruggs"), la Danoise Susanne Bier ("Bird Box"), et même Orson Welles (dont le mythique "The other side of the wind" a été exhumé et terminé par la plateforme), sans oublier Alfonso Cuaron et son "Roma", bientôt consacré par une pluie d’oscars… Voici qu’un certain Dan Gilroy rejoint le peloton. Mais qui est-il? L’auteur d’un des meilleurs films de 2015, "Nightcrawler", avec un Jake Gyllenhaal méconnaissable en paparazzi nocturne dans un Los Angeles halluciné. Il revient pour un mélange inédit: une comédie sur l’art contemporain, les galeries, les critiques, les mondanités, les apparences… mais qui se met lentement à lorgner le film de genre.