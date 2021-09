Netflix rafle la mise aux Emmy Awards, avec 44 prix

C'est enfin la consécration pour Netflix qui, grâce à "The Crown" et "Le jeu de la dame", a remporté 44 prix lors de la 73e édition des Emmy Awards.

Depuis son lancement en 2007, la plateforme de films et de séries à la demande Netflix avait été nominée à 30 reprises, mais n'avait jamais remporté de prix dans une catégorie prestigieuse des Emmy Awards.

C'est désormais chose faite. Dimanche, lors de la 73 e édition des Emmy Awards , Netflix a triomphé en remportant l'Emmy de la meilleure série dramatique pour " The Crown" .

Échec et mat

Les acteurs britanniques Josh O'Connor et Olivia Colman, interprètes du Prince Charles et de la Reine Elizabeth, ont été désignés meilleur acteur et meilleure actrice dans une série dramatique.