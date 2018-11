Netflix se paie Orson Welles

La plateforme a mis 5 millions de dollars sur la table pour achever un film mythique, commencé… 47 ans plus tôt. Et signé rien moins que par Orson Welles himself.

Pour les cinéphiles du monde entier, le titre est mythique. "The Other Side of the Wind", c’est LE film maudit par excellence, dont les extraits circulent sous le manteau, dont les photos s’arrachent, dont on aime citer les répliques – alors que le film n’est jamais sorti sur les écrans.

Drame "The Other Side of the Wind" Note: 3/5 De Orson Welles. Avec John Huston, Peter Bogdanovich, Norman Foster, Oja Kodar,…

En 1970, à 55 ans, Orson Welles, légende vivante du 7e Art, revient à Hollywood. Son projet: un méta movie (film qui parle du monde des films), racontant la soirée d’anniversaire d’une autre légende vivante du 7e Art, qui elle aussi reviendrait à Hollywood! Rejeté par le système des studios qui ne pense qu’à faire de l’argent en abreuvant le bon peuple de westerns et de polars, Orson Welles a passé les 20 dernières années en Europe à faire l’acteur pour ses amis, et à multiplier les projets qui ne se feront jamais. Napoléon, Don Quichotte, le Roi Lear: ce génie de Welles trimballe dans ses malles de pharaoniques films d’auteur en gestation. C’est donc par un pied de nez qu’il revient aux Etats-Unis en cette fin des années 60, rempli d’une amertume compréhensible, et pour développer un film qui sera le joyeux procès du système des studios – qui lui paie paradoxalement ledit film!

Mais l’amertume ne demeure jamais très longtemps dans le chef de ce grand enfant à l’appétit gargantuesque: Welles décide d’inaugurer avec ce projet une toute nouvelle manière de travailler. Suivis par une petite armée de personnes munies de caméras, les acteurs seront en roue libre et improviseront leur texte. L’intrigue devra bien sûr se prêter à cette mise en place: ce sera la fête des 70 ans de Jake Hannaford (son ami John Huston), réalisateur adulé mais revenu de tout, mélange de John Ford et d’Ernest Hemingway. À cette narration libre, débridée, enchevêtrée, s’en mélange une autre: les rushs du film que Jake est en train de tourner, et qui seront dévoilés pour la première fois pendant la fête…

Un film dans le film

Entre 1970 et 1976, Welles multiplie les sous-tournages un peu partout dans le monde, pour compléter ce film qu’on décrit comme un brûlot expérimental. Sa complice: l’hallucinante actrice croato-hongroise Oja Kodar, compagne de Welles depuis 1962 (il l’a rencontrée sur le tournage du "Procès") et jusqu’à sa mort en 1985. D’une beauté étrange, et dotée d’un sex-appeal rarement vu, Kodar incarne l’actrice principale du film dans le film. Âgée aujourd’hui de 77 ans, elle est la véritable révélation de cette résurrection. Car si la magie wellesienne opère bel et bien, c’est surtout dans les longues séquences où l’on partage le visionnement des rushs. Là, Welles s’en donne à cœur joie.

Vue en plein écran Oja Kodar, l'égérie ©BELGAIMAGE

Sans parole, mais avec de la musique, il joue les virtuoses du montage, et revient à l’essence même du cinéma: des images qui s’enchaînent pour créer des impressions prégnantes – et accessoirement raconter une histoire. Incarnation de la féminité absolue, le personnage d’Oja Kodar fascine les hommes, les manipule, les consomme. Une extraordinaire séquence de sexe dans une voiture lancée à pleine vitesse est destinée à entrer immédiatement dans les annales du cinéma mondial.

Les séquences de fête, par contre, oscillent entre le pire et le meilleur. Parfois verbeuses, trop longues, elles ne rendent sans doute pas justice à ce qu’aurait voulu Orson Welles. Netflix a beau avoir engagé Michel Legrand en personne pour composer la B.O., et fait appel au monteur Bob Murawski, il n’en demeure pas moins que l’identité d’un film se construit au montage. Welles était partisan des "accidents heureux" qui devaient constituer un film. Malgré les notes retrouvées, nul ne sait quels accidents il aurait jugés assez heureux pour demeurer dans son final cut.

"The Other Side of the Wind", malgré son existence avérée, restera donc un mystère. Comme disait Orson Welles: "Mon meilleur film n’existera jamais, car c’est celui que je rêverai de faire le jour de ma mort." CQFD.

Un éclair de génie

Documentaire "They'll Love Me When I'm Dead" Note: 5/5 De Morgan Neville

Parallèlement à la proposition qui consiste à nous montrer ce qu’aurait pu être l’une des versions possibles de "The Other Side of the Wind", Netflix a commandé à Morgan Neville un documentaire qui retracerait l’aventure épique de cet objet filmique, depuis sa conception jusqu’à sa très récente renaissance.

Morgan Neville, c’est le réalisateur oscarisé d’un excellent docu sur les choristes ("Twenty Feet from Stardom"). En compagnie des vrais proches de Welles, il démêle patiemment l’écheveau artistico-légal qui a longtemps maintenu le film dans l’impasse. Ses confidents? Les amis de l’époque, à commencer par le biographe de Welles, également réalisateur: Peter Bogdanovich ("Moi, Orson Welles", un passionnant livre d’entretiens). Mais aussi Oja Kodar (photo) en personne: la compagne, égérie et coscénariste.

La tension monte lorsque l’on comprend l’enjeu: chacun à sa manière avait promis de terminer le film si Welles n’y parvenait pas de son vivant. Un serment qui rappelle celui de "Citizen Kane", et ces promesses, les plus difficiles à tenir: celles qu’on se fait à soi-même. C’est bien sûr l’ombre de Welles qui plane sur tout le film, et qui fait plus que planer puisque l’acteur y est omniprésent. Drôle, immense, impertinent, il éclabousse tout ce qu’il touche. Dès qu’il apparaît, le silence se fait, on retient son souffle, à l’affût de la moindre phrase, du moindre geste. C’est un cadeau immense que nous fait Netflix, bien plus grand qu’un film maudit enfin terminé: c’est un éclair de génie.

Sur Netflix, dès ce vendredi 2/11.

Vue en plein écran "The Other Side of the Wind", c’est LE film maudit par excellence. ©Netflix