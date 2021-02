"News of the World" | Tom Hanks en gentil monsieur blanc

La capitaine Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) et Johanna Leonberger (Helena Zengel) dans "News of the World", réalisé par Paul Greengrass.

Netflix nous propose un grand film de studio produit par Universal, où Tom Hanks doit ramener chez elle une petite élevée par les Indiens. Malgré ses beaux paysages, le film collectionne les clichés condescendants.

Texas, 1870. L'ex-capitaine Jefferson Kydd est un conteur itinérant. Mais le vétéran ne raconte pas les fables ni les prodiges, il lit les nouvelles à des assemblées friandes d'informations. Informations locales d'une importance capitale pour la vie quotidienne (sur la rivière le bac a coulé, ce qui va compliquer la vie de tous), ou informations fédérales, qui provoquent parfois des tollés (la fin de l'esclavage va bel et bien entrer dans la Constitution des États-Unis). Au détour d'un chemin, Kydd tombe sur une charrette renversée, un homme de couleur lynché et une petite fille blonde apeurée, en tenue d'Indienne. Des papiers lui apprennent que la gamine a été enlevée six ans plus tôt par des Kiowas, et qu'elle était en route vers ce qui lui reste de famille, à l'autre bout du Texas. Kydd veut livrer Johanna (ce serait son nom) à l'armée, mais le responsable de la question indienne est parti pour trois mois sur la réserve. Le capitaine Kydd va finir par accepter de s'en charger...

Alors que notre époque se décide enfin à tenter de comprendre certaines minorités, nous assistons ici à une série de clichés absolument navrants.

On espérait plus (voire beaucoup plus) de ce "News of the World". Pourquoi? Pas tellement à cause de ce bon vieux Tom Hanks (une valeur sûre dans le registre "brave homme"), mais plutôt du réalisateur Paul Greengrass. Après bien des films sachant combiner action et psychologie ("Bloody Sunday", "United 93", "Green Zone" et plusieurs "Jason Bourne"), il nous livre un produit léché, mais long comme un jour sans pain. Pire: il n'arrive pas à réellement tirer parti de la jeune actrice allemande Helena Zengel, révélée par "Benni", où elle incarnait une petite fille hyperactive jusqu'à la pathologie. Ici, elle semble bien sage en jeune fille élevée par des Kiowas, à cheval sur deux cultures.

La dévotion à la sagesse de l'homme blanc

Et c'est la que le bât blesse le plus cruellement. Alors que notre époque se décide enfin à tenter de comprendre certaines minorités – dont les peuples premiers –, nous assistons ici à une série de clichés absolument navrants. Il semble évident qu'une jeune membre de la nation Kiowa – même âgée de 10 ans et adoptée – possèdera une énorme intimité avec son environnement naturel. Ici, elle apparaît systématiquement en dessous, incapable d'entendre l'intrus avant qu'il n'arrive, de se cacher, de comprendre les sous-entendus, voire de lire la nature. On la montre apeurée, gauche, le comble survenant quand elle doit se nourrir dans un restaurant et qu'elle se barbouille toute la face, vêtements compris. Il va de soi qu'avec l'équation "un vétéran de la guerre de Sécession doit ramener une jeune adoptée indienne chez elle", on s'attendait à ce que les forces en présence s'équilibrent, et que les capacités de l'une (la rebelle à l'aise dans la nature) viennent compléter les aptitudes de l'autre (le vieux sage revenu de tout). Hélas, on en arrive toujours à la même conclusion, symbolique et indécente: la dévotion (et la soumission) à la sagesse de l'homme blanc.

Pourtant, le film est tiré d'un roman écrit par Paulette Jiles, une admiratrice des peuples autochtones, au point d'avoir soutenu la création d'émissions en langue ojibwé sur les ondes de Radio-Canada. Le livre ("Des nouvelles du monde", chez Folio) arbore plus de subtilité. L'autrice s'est d'ailleurs ouvertement inspirée d'un récit passionnant, très lu aux États-Unis: "The Captured", de Scott Zesch, soit l'histoire vraie d'un garçon enlevé à 10 ans et élevé par des Comanches. Il sera finalement rendu à sa famille mais ne s'habituera plus jamais à la vie sociale des Blancs, finissant ses jours seul dans la nature.

Dans l'excellent "The Snow Walker" (2003), un pilote d'hydravion (Barry Pepper) fait un crash et se retrouve perdu au milieu de la toundra arctique, avec une jeune Inuit en déroute, en proie à la tuberculose. L'une "faible femme" malade, l'autre fier aventurier. Cependant, elle est autochtone, et lui, déplacé. À votre avis, qui sauvera la vie de l'autre?