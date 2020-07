Noir c’est noir (mais il y a de l’espoir)

Punchlines et situations fortes se succèdent.

Jean-Pascal Zadi (dans son propre rôle), est un grand gaillard, dans les 35 ans. Depuis son appartement, il répond au réalisateur qui va le suivre ces jours prochains, afin de documenter son combat pour faire entrevoir le quotidien de "l’homme noir". Il évite de revenir sur ses différentes carrières artistiques avortées afin de se concentrer sur "son combat"… Hélas, les différentes personnalités du showbiz qu’il va bientôt solliciter ne le rejoignent pas sur tous les points , loin s’en faut. Et refusent même de relayer l’info "sur Insta". Combattre les idées reçues, le communautarisme et la stigmatisation, c’est bien. Cautionner les grandes phrases à l’emporte-pièce d’un revendicateur pas toujours très calme, c’est autre chose…

Un air de "Borat"

Les punchlines et les situations fortes se succèdent. Derrière l’approche comique, on nous rappelle qu’à l’abolition de l’esclavage, seuls les maîtres ont été dédommagés, pas les esclaves. "Quand part le prochain bateau négrier, j’ai pas les horaires?" demande l’agitateur, déguisé en esclave et chargé de chaînes. En chef africain, il montre aux habitants de Saint-Malo ce qu’est la colonisation: aux terrasses, poussant l’accent, il se sert à même les tables, "donne-moi ton verre, j’ai soif". En tirailleur africain dans une librairie, il dénonce l’absence d’ouvrage sur le sujet. Sans jamais créer un buzz digne de ce nom…