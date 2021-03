"Nomadland" mis à l'honneur par les Golden Globes

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain et peuvent venir conforter les favoris dans la course aux Oscars ou à l'inverse doucher leurs espoirs.

"Mank" à l'appel

En tête avec six nominations, le film en noir et blanc de Netflix "Mank", avec Gary Oldman, est reparti bredouille. Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain et peuvent venir conforter les favoris dans la course aux Oscars ou à l'inverse doucher leurs espoirs.