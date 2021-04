"Nomadland" triomphe aux Oscars

Le film "Nomadland" a remporté dimanche soir trois des plus prestigieux prix lors de la 93e cérémonie des Oscars. Anthony Hopkins a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour "The Father".

Frances McDormand , l'une des rares comédiennes professionnelles de cet hybride de road movie, de drame social et de documentaire sur des Américains âgés vivant sur les routes après avoir tout perdu lors de la crise financière, rafle l'Oscar de la meilleure actrice . Son rôle de veuve désargentée et désabusée vivotant dans un vieux camping-car lui permet de devenir la deuxième femme à obtenir trois Oscars dans cette catégorie, derrière la championne toute catégorie, Katharine Hepburn, qui en détient quatre.

Hopkins crée la surprise

Chez les hommes, le Britannique Anthony Hopkins a créé la surprise en raflant la statuette du meilleur acteur pour son rôle de vieillard sombrant dans la démence dans "The Father" , film de l'auteur français Florian Zeller récompensé par l'Oscar du meilleur scénario adapté. Hopkins, 83 ans, n'était pas présent pour recevoir son prix. Il faisait figure d'outsider assez improbable face à Chadwick Boseman, mort l'été dernier d'un cancer et qui semblait parti pour recevoir un Oscar posthume pour "Le Blues de Ma Rainey", où il incarne un trompettiste hanté par des atrocités racistes. Le Français Florian Zeller a reçu l'Oscar du "meilleur scénario adapté" pour The Father".

Une coproduction belge à l'honneur

La B.O. de The Sound of Metal

Après des années de controverse sur la composition de l'Académie des Oscars, jugée trop blanche et trop masculine pour représenter l'ensemble de la société, deux acteurs de couleur ont été récompensés: le Britannique Daniel Kaluuya, 32 ans, pour "Judas and the Black Messiah", et la septuagénaire sud-coréenne Youn Yuh-jung pour "Minari". Kaluuya incarne Fred Hampton, charismatique leader des Black Panthers luttant pour les droits civiques des Américains noirs. L'impertinente Coréenne Youn Yuh-jung a triomphé de son côté pour son rôle de grand-mère iconoclaste dans "Minari", face notamment à Glenn Close, qui a essuyé sa huitième défaite et attend toujours d'obtenir un Oscar.