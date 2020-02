"Parasite" crée la surprise aux Oscars

La 92e cérémonie des Oscars, dimanche soir à Los Angeles, a été marquée par le succès du film sud-coréen "Parasite" , sacré meilleur film et meilleur scénario original . Celui-ci devient le premier long-métrage en langue étrangère à remporter l'Oscar du meilleur film . Ce drame familial, qui met en scène la violence des rapports sociaux, a remporté au total quatre récompenses avec celles du meilleur film étranger et le prix du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho .

Encensé par la critique et déjà Palme d'or au festival de Cannes, "Parasite", un hybride entre thriller, comédie familiale et satire corrosive sur les inégalités sociales , est le premier film coréen à être primé aux Oscars . "Quand vous aurez surmonté la barrière des deux centimètres de sous-titres, vous découvrirez des films étonnants", avait lancé avec humour Bong Joon-ho en recevant un Golden Globe le mois dernier.

Critiques et prix

Le film sur la première guerre mondiale "1917" (Sam Mendes) a décroché trois Oscars, pour la meilleure photographie, les meilleurs effets spéciaux et meilleur mixage son, alors que "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino a permis à Brad Pitt de recevoir sa première statuette, celle du meilleur acteur dans un second rôle.